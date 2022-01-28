Уэйн Руни отказался возглавить Эвертон

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни сообщил о том, что отклонил предложение возглавить «Эвертон»:
«Я знаю, что представители «Эвертона» встречались с моим агентом. Передо мной стоял непростой выбор, но я решил остаться в «Дерби».
Ранее фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» назывался Витор Перейра.
Источник — ФК Дерби Каунти
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