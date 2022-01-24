Новости для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон

Английский клуб «Эвертон» согласовал условия контракта с наставником Витором Перейрой.
В понедельник, 24 января, португальский специалист прибудет в Англию для заключения контракта с клубом.
В конце декабря 53-летний Витор Перейра покинул турецкий клуб «Фенербахче».
За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко. После отставки Рафы Бенитеса английский клуб временно возглавляет Данкан Фергюсон.
❗️Exclusivo. Vítor Pereira e a sua equipa técnica viajam amanhã para a assinar com o #Everton. Já existe acordo total entre o treinador e a equipa inglesa. 🇵🇹🤝🏴 #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022
Источник — Twitter
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