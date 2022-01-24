Новости для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон

Португалец Витор Перейра недавно покинул турецкий клуб «Фенербахче»

  • 24.01.2022 00:40
  • 1281 просмотр
  • 2 комментария
Новости для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Эвертон» согласовал условия контракта с наставником Витором Перейрой.

В понедельник, 24 января, португальский специалист прибудет в Англию для заключения контракта с клубом.

В конце декабря 53-летний Витор Перейра покинул турецкий клуб «Фенербахче».

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко. После отставки Рафы Бенитеса английский клуб временно возглавляет Данкан Фергюсон.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
    padlo95, 24.01.2022 01:50
    0
    Очередное дно
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    KARA.BASS555
    KARA.BASS555, 24.01.2022 01:13
    0
    Шило на МЫЛО!
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