ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Миколенко. Эвертон назначил главного тренера

Данкан Фергюсон будет работать и.о. главного тренера английского клуба

  • 18.01.2022 19:50
  • 5943 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Коуч для Миколенко. Эвертон назначил главного тренера
© ФК Эвертон

50-летний специалист Данкан Фергюсон назначен исполняющим обязанности главным тренером английского клуба «Эвертон».

Об этом сообщил официальный сайт клуба из Ливерпуля. За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Знаменитый игрок «синих» провел тренировку команды во вторник утром, когда Эвертон начал подготовку к домашней игре против «Астон Виллы», которая состоится в субботу, 22 января

Ассистентами Фергюсона будут Джон Эббрелл и Лейтон Бейнс, а также тренер вратарей Алан Келли. Напомним, несколькими днями ранее был отправлен в отставку наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес.

Это второй раз, когда Фергюсон взял на себя обязанности исполняющего обязанности тренера клуба. В декабре 2019 года «синие» набрали 5 очков в трех матчах АПЛ против «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 18.01.2022 20:21
    0
    Ivan Vismutenko, 18.01.2022 20:04
    Шотландец, но его отец - Данкан Фергюсон ст., а не сэр Алекс.)
    Фамилия - это ключевое, а все соперники пусть боятся...
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 18.01.2022 20:04
    -1
    Шотландец, но его отец - Данкан Фергюсон ст., а не сэр Алекс.)
    Ссылка
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