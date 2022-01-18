Две легенды сборной Англии претендуют на пост тренера Эвертона

Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард находятся в шорт-листе «Эвертона»

  • 18.01.2022 15:59
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Две легенды сборной Англии претендуют на пост тренера Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Эвертона» рассматривает в качестве кандидатов на пост нового главного тренера команды двух легенд английского футбола – Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Оба в ближайшее время пройдут собеседование в клубе.

Также в шорт-листе руководства «Эвертона» находятся еще два тренера, но их имена не известны. Ранее сообщалось о том, что временным наставником команды назначат Данкана Фергюсона.

Руни является воспитанником «Эвертона» и выступал за первую команду в 2002 – 2004 и 2017 – 2018 годах. Сейчас возглавляет клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти». Фрэнк Лэмпард в конце 2020 года был уволен из «Челси».

Источник — The Telegraph

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