Эвертон назначит временного тренера после ухода Бенитеса

Подписать Роберто Мартинеса пока не удается

  • 18.01.2022 14:40
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Эвертон назначит временного тренера после ухода Бенитеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Данкан Фергюсон

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Рафы Бенитеса. Приоритетной кандидатурой для клуба является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, однако «Ириски» пока не могут договориться с Федерацией футбола Бельгии о расторжении контракта.

Скорее всего, «Эвертон» назначит исполняющим обязанности главного тренера Данкана Фергюсона. Именно он будет руководить командой в ближайшем матче 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (22 января).

Ранее Данкан Фергюсон уже временно руководил «Эвертоном» в 2019 году после того, как клуб уволил Марку Силву.

Источник — Daily Mail

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