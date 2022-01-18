Эвертон назначит временного тренера после ухода Бенитеса

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Рафы Бенитеса. Приоритетной кандидатурой для клуба является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, однако «Ириски» пока не могут договориться с Федерацией футбола Бельгии о расторжении контракта.

Скорее всего, «Эвертон» назначит исполняющим обязанности главного тренера Данкана Фергюсона. Именно он будет руководить командой в ближайшем матче 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (22 января).

Ранее Данкан Фергюсон уже временно руководил «Эвертоном» в 2019 году после того, как клуб уволил Марку Силву.