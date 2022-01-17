Именитый тренер для Миколенко. Эвертон хочет пригласить Роберто Мартинеса

Нужно согласие Бельгии на совмещение должностей

  • 17.01.2022 12:12
  • 642 просмотра
  • 3 комментария
Именитый тренер для Миколенко. Эвертон хочет пригласить Роберто Мартинеса
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, фаворитом на пост тренера «Эвертона» после увольнения Рафаэля Бенитеса стал Роберто Мартинес.

При этом Мартинес сейчас тренирует сборную Бельгии, поэтому ливерпульскому клубу нужно договариваться с федерацией о совмещении. Бельгия и сам наставник не собираются сейчас разрывать контракт, учитывая тот факт, что сборная вышла на ЧМ-2022.

А вот после ЧМ Мартинес не против полностью вернуться к клубной работе. Специалист уже тренировал «Эвертон» с 2013 по 2016 год.

В составе команды выступает украинец Виталий Миколенко.

Источник — The Telegraph

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 17.01.2022 12:14
    +2
    Огонь. При нем лучшим был эвертон.
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 12:33
    0
    Хороший вариант . Лучше Рунни и Лемпарда, а Поттера, Брайтон бы все равно не отпустил !
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 17.01.2022 12:21
    -1
    Очень жаль что на сайте пропала рубрика со ставками.. Помню было три приза за первой второе и третее места!! нужно было угадать счет или кто победит..!! Теперь нет такого(( наверно у такого большего сайта закончились деньши на призы нам... Вот и прикрыли лавочку((
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