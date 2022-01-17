Именитый тренер для Миколенко. Эвертон хочет пригласить Роберто Мартинеса

По информации британских СМИ, фаворитом на пост тренера «Эвертона» после увольнения Рафаэля Бенитеса стал Роберто Мартинес.
При этом Мартинес сейчас тренирует сборную Бельгии, поэтому ливерпульскому клубу нужно договариваться с федерацией о совмещении. Бельгия и сам наставник не собираются сейчас разрывать контракт, учитывая тот факт, что сборная вышла на ЧМ-2022.
А вот после ЧМ Мартинес не против полностью вернуться к клубной работе. Специалист уже тренировал «Эвертон» с 2013 по 2016 год.
В составе команды выступает украинец Виталий Миколенко.
Источник — The Telegraph
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