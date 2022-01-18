У Эвертона большие убытки. Клуб Миколенко может сменить владельца

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири рассматривает возможность продажи клуба в ближайшее время. У него могут возникнуть проблемы с финансированием клуба.

Мошири владеет 90% акций «Эвертона», клуб оценивается в 350 миллионов фунтов. Мошири уже вложил в «Эвертон» 450 миллионов фунтов, а за последние три года клуб понес убытки в размере 265 миллионов фунтов.

Напомним, также сейчас клуб Виталия Миколенко занят поисками нового главного тренера.