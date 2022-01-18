У Эвертона большие убытки. Клуб Миколенко может сменить владельца

Фархад Мошири может продать «Эвертон»

  • 18.01.2022 18:26
  • 1498 просмотров
  • 1 комментарий
У Эвертона большие убытки. Клуб Миколенко может сменить владельца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири рассматривает возможность продажи клуба в ближайшее время. У него могут возникнуть проблемы с финансированием клуба.

Мошири владеет 90% акций «Эвертона», клуб оценивается в 350 миллионов фунтов. Мошири уже вложил в «Эвертон» 450 миллионов фунтов, а за последние три года клуб понес убытки в размере 265 миллионов фунтов.

Напомним, также сейчас клуб Виталия Миколенко занят поисками нового главного тренера.

Источник — Daily Mail

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 18.01.2022 18:27
    -2
    главно тренером-Руни.... Ну пожалуйста-я посмотрю на побоище фанов в мерсисайдском дерби
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности