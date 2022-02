Стал известен польский клуб, в который может перейти Коноплянка

32-летний левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка все еще может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на срыв перехода в австрийский ЛАСК.

В услугах ветерана заинтересована польская «Краковия», которая ведет переговоры с агентами украинца.

Вопрос по Коноплянке в «Краковии» должен быть закрыт до субботы. Вероятнее всего, речь пойдет о бесплатном трансфере.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Польше закрывается 28 февраля.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до 30 июня нынешнего года. В текущем сезоне хавбек провел только 2 матча за «горняков».

Jevhen Konoplianka może trafić do Cracovii.



Jego agneci rozmawiają z klubem z Krakowa. Sprawa ma się wyjaśnić najpóźniej do soboty.



Prawdopodobnie darmowy transfer.



Rozmawiałem o nim kilka dni temu z byłym szefem skautów Szachtara J. Boto- to wciąż świetny piłkarz pic.twitter.com/00g23Z0jvh