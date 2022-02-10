Стал известен польский клуб, в который может перейти Коноплянка

Евгений хочет покинуть «Шахтер» уже зимой

  • 10.02.2022 10:40
  • 4244 просмотра
  • 4 комментария
Стал известен польский клуб, в который может перейти Коноплянка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

32-летний левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка все еще может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на срыв перехода в австрийский ЛАСК.

В услугах ветерана заинтересована польская «Краковия», которая ведет переговоры с агентами украинца.

Вопрос по Коноплянке в «Краковии» должен быть закрыт до субботы. Вероятнее всего, речь пойдет о бесплатном трансфере.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Польше закрывается 28 февраля.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до 30 июня нынешнего года. В текущем сезоне хавбек провел только 2 матча за «горняков».

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xxxxxxxxxxxxххх, 10.02.2022 11:06
    +1
    Та господииии...отдайте его уже хоть куда то , хоть бесплатно...
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    online
    coba777, 10.02.2022 11:45
    0
    Оце швидкісний слалом, як на олімпіаді, від Севільї до Краковії.
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    online
    alefteev77, 10.02.2022 10:54
    -1
    Успіхів Євгену.
    Ссылка
    Андрій Машко, 10.02.2022 12:05
    -2
    Чергові видумки спорт уа??? А завтра буде новина, про те, що конопля до пшеків і не думав йти????
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