Стал известен польский клуб, в который может перейти Коноплянка

32-летний левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка все еще может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на срыв перехода в австрийский ЛАСК.
В услугах ветерана заинтересована польская «Краковия», которая ведет переговоры с агентами украинца.
Вопрос по Коноплянке в «Краковии» должен быть закрыт до субботы. Вероятнее всего, речь пойдет о бесплатном трансфере.
Отметим, что зимнее трансферное окно в Польше закрывается 28 февраля.
Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до 30 июня нынешнего года. В текущем сезоне хавбек провел только 2 матча за «горняков».
🔥🔥🔥🇺🇦➡️🇵🇱— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 10, 2022
Jevhen Konoplianka może trafić do Cracovii.
Jego agneci rozmawiają z klubem z Krakowa. Sprawa ma się wyjaśnić najpóźniej do soboty.
Prawdopodobnie darmowy transfer.
Rozmawiałem o nim kilka dni temu z byłym szefem skautów Szachtara J. Boto- to wciąż świetny piłkarz pic.twitter.com/00g23Z0jvh
Источник — Sport.ua
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