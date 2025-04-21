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WTA
21 апреля 2025, 16:17 |
545
0

Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Мадриде из-за болезни

Ангелина Калинина пропустит тысячник в столице Испании

21 апреля 2025, 16:17 |
545
0
Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Мадриде из-за болезни
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

28-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) не сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка снялась с тысячника из-за болезни.

В 1-м раунде Калинина должна была встретиться с Ириной-Камелией Бегу из Румынии. Пока что непонятно, кто заменит Ангелину в основной сетке.

За последние 10 матчей Калинина сумела добыть две победы. Ее предыдущим турниром были соревнования в Руане, где во втором круге уступила Элине Свитолиной.

В основе престижных соревнований в столице Испании выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Ангелина Калинина WTA Мадрид болезнь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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