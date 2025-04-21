Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Мадриде из-за болезни
Ангелина Калинина пропустит тысячник в столице Испании
28-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 65) не сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Украинка снялась с тысячника из-за болезни.
В 1-м раунде Калинина должна была встретиться с Ириной-Камелией Бегу из Румынии. Пока что непонятно, кто заменит Ангелину в основной сетке.
За последние 10 матчей Калинина сумела добыть две победы. Ее предыдущим турниром были соревнования в Руане, где во втором круге уступила Элине Свитолиной.
В основе престижных соревнований в столице Испании выступят три представительницы Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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