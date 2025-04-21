Трабзонспор сделает предложение о трансфере украинского полузащитника
Турецкий клуб намерен договориться с «Шахтером» о переходе Артема Бондаренко
Турецкий «Трабзонспор» снова вернулся к идеи оформить трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.
Клубы пытались договориться о переходе украинского футболиста во время зимнего трансферного окна, но игрок остался в УПЛ из-за финансовых разногласий.
Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган намерен провести очередные переговоры с донецким клубом. «Горняки» требуют за этот трансфер 12 млн евро, в то время как турецкий клуб готов заплатить семь.
Доган готов повысить предложение, но в ответ ждет снижения цены со стороны «Шахтера». Главный тренер Фатих Текке также заинтересован в приобретении 24-летнего хавбека.
В текущем сезоне Бондаренко провел 34 матча во всех турнирах, где забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца составляет 10 млн евро.
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