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  4. Трабзонспор сделает предложение о трансфере украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 14:13 |
1126
1

Трабзонспор сделает предложение о трансфере украинского полузащитника

Турецкий клуб намерен договориться с «Шахтером» о переходе Артема Бондаренко

21 апреля 2025, 14:13 |
1126
1
Трабзонспор сделает предложение о трансфере украинского полузащитника
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Турецкий «Трабзонспор» снова вернулся к идеи оформить трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» Артема Бондаренко.

Клубы пытались договориться о переходе украинского футболиста во время зимнего трансферного окна, но игрок остался в УПЛ из-за финансовых разногласий.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган намерен провести очередные переговоры с донецким клубом. «Горняки» требуют за этот трансфер 12 млн евро, в то время как турецкий клуб готов заплатить семь.

Доган готов повысить предложение, но в ответ ждет снижения цены со стороны «Шахтера». Главный тренер Фатих Текке также заинтересован в приобретении 24-летнего хавбека.

В текущем сезоне Бондаренко провел 34 матча во всех турнирах, где забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца составляет 10 млн евро.

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Шахтер Донецк Артем Бондаренко чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
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serhiy
12 мільйонів ))). Сікан в Шахтарі виглядав краще ніж Бондаренко ! За 7 продавайте з руками і ногами. Але залишається одне питання - ліміт легіонерів ).
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