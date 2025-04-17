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  4. Трабзонспор летом хочет подписать Бондаренко и еще нескольких украинцев
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 14:05 |
751
0

Трабзонспор летом хочет подписать Бондаренко и еще нескольких украинцев

В турецком клубе довольны тем, как показывают себя в команде наши соотечественники

17 апреля 2025, 14:05 |
751
0
Трабзонспор летом хочет подписать Бондаренко и еще нескольких украинцев
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», цвета которого в настоящий момент защищают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, планирует летом пополниться еще несколькими нашими соотечественниками.

Руководство «Трабзонспора» очень довольно тем, как украинцы адаптировались к турецкому чемпионату, а успешные выступления Зубкова и вовсе окрыляют боссов «бордово-синих».

Ожидается, что грядущим летом «Трабзонспор» не только вновь активизируется в вопросе переговоров с «Шахтером» о переходе Артема Бондаренко, но и попробует подписать других украинцев, чьи фамилии пока не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что новый наставник «Трабзонспора» Фатих Текке одобрил идею по приобретению Бондаренко в летнее трансферное окно.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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