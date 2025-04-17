Трабзонспор летом хочет подписать Бондаренко и еще нескольких украинцев

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», цвета которого в настоящий момент защищают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, планирует летом пополниться еще несколькими нашими соотечественниками.

Руководство «Трабзонспора» очень довольно тем, как украинцы адаптировались к турецкому чемпионату, а успешные выступления Зубкова и вовсе окрыляют боссов «бордово-синих».

Ожидается, что грядущим летом «Трабзонспор» не только вновь активизируется в вопросе переговоров с «Шахтером» о переходе Артема Бондаренко, но и попробует подписать других украинцев, чьи фамилии пока не раскрываются.

Напомним, ранее сообщалось, что новый наставник «Трабзонспора» Фатих Текке одобрил идею по приобретению Бондаренко в летнее трансферное окно.