Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера

В зимнее трансферное окно турецкий «Трабзонспор» предпринимал попытку договориться с «Шахтером» о покупке атакующего хавбека Артема Бондаренко.

Известно, что «бордово-синие» предлагали за футболиста 7 миллионов евро, но «горняки» затребовали аж 12, вследствие чего переговоры успехом не увенчались.

Несмотря на то, что недавно в «Трабзонспоре» произошла смена главного тренера, турецкий клуб все еще имеет виды на Бондаренко. Более того, новый наставник «бордово-синих» Фатих Текке уже одобрил летнюю покупку хавбека «Шахтера», по которому турки собираются вскоре сделать новое предложение и рассчитывают, что украинский клуб на этот раз окажется более сговорчивым.

Напомним, за «Трабзонспор» ныне играют три украинца – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.