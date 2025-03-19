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  4. Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 16:02 |
433
0

Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера

Артем Бондаренко все еще очень интересен «бордово-синим»

19 марта 2025, 16:02 |
433
0
Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
shakhtar.com. Артем Бондаренко

В зимнее трансферное окно турецкий «Трабзонспор» предпринимал попытку договориться с «Шахтером» о покупке атакующего хавбека Артема Бондаренко.

Известно, что «бордово-синие» предлагали за футболиста 7 миллионов евро, но «горняки» затребовали аж 12, вследствие чего переговоры успехом не увенчались.

Несмотря на то, что недавно в «Трабзонспоре» произошла смена главного тренера, турецкий клуб все еще имеет виды на Бондаренко. Более того, новый наставник «бордово-синих» Фатих Текке уже одобрил летнюю покупку хавбека «Шахтера», по которому турки собираются вскоре сделать новое предложение и рассчитывают, что украинский клуб на этот раз окажется более сговорчивым.

Напомним, за «Трабзонспор» ныне играют три украинца – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы УПЛ Фатих Текке трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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