Футболист сборной Украины стал незаменимым игроком в Трабзонспоре

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков продолжает собирать восторженные отзывы о своей игре.

В Турции считают, что футболист привлекает внимание своим успешным выступлением на высоком уровне и стал настоящей звездой в чемпионате:

«Зубков стал настоящим лекарством для «Трабзонспора» – он продолжает восхищать своей игрой на поле и результативными ударами. Вингер забил половину голов своей команды в последних матчах (четыре из восьми). Футболист стал незаменимым героем для турецкого клуба и в каждом поединке вносит огромный вклад в победы команды», – считают журналисты.

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В феврале 2025 года Зубков перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила 6 млн евро.