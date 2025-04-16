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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 13:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:38
1160
2

Футболист сборной Украины стал незаменимым игроком в Трабзонспоре

Александр Зубков продолжает радовать своей игрой болельщиков «Трабзонспора»

16 апреля 2025, 13:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:38
1160
2
Футболист сборной Украины стал незаменимым игроком в Трабзонспоре
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков продолжает собирать восторженные отзывы о своей игре.

В Турции считают, что футболист привлекает внимание своим успешным выступлением на высоком уровне и стал настоящей звездой в чемпионате:

«Зубков стал настоящим лекарством для «Трабзонспора» – он продолжает восхищать своей игрой на поле и результативными ударами. Вингер забил половину голов своей команды в последних матчах (четыре из восьми). Футболист стал незаменимым героем для турецкого клуба и в каждом поединке вносит огромный вклад в победы команды», – считают журналисты.

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В феврале 2025 года Зубков перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила 6 млн евро.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Перець
ось де чувак без адапцій заграв просто красава
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+1
ivankondrat96
Та і фани Трабзонспора Зубкова полюбили. Але любов вболівальників дуже швидкоплинна, особливо до легіонерів
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0
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