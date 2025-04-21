Луиш Каштру снова в Шахтере

19 апреля «Шахтер» в рамках 25-го тура УПЛ-2024/25 проиграл «Колосу» – 2:4. Кто-то по привычке поспешил назвать это сенсацией, однако для людей, пристально следящих за событиями в отечественном чемпионате, это фиаско команды Марино Пушича точно сенсацией не выглядело. Хотя бы потому, что «Колос» после возвращения на тренерский мостик этой команды Руслана Костышина смотрится довольно симпатично и способен демонстрировать характер, в то время как коллектив, которым доверено руководить Пушичем, продолжает откровенно разлагаться и не заслуживает ни малейших комплиментов в свой адрес.

На самом деле, субботнее поражение «Шахтера» от «Колоса» вызвало у автора этих строк такой себе эффект дежавю. Нечто подобное, пусть и не буквально, но раньше вроде как уже было. И спустя пару секунд напряженной работы памяти появился четкий ответ, когда и при каких обстоятельствах. Это был сезон-2020/21, в котором «Шахтер» по всем статьям проиграл борьбу за чемпионство «Динамо». Тогда на финише «горняки» отпустили киевлян вперед аж на 11 очков, а сейчас, за пять туров до завершения соревновательного процесса, отрыв «бело-синих» от «оранжево-черных» составляет уже 10 пунктов, и впереди оба эти коллектива еще ждет очная встреча…

Тогда, в сезоне-2020/21, «Шахтер» возглавлял португальский специалист Луиш Каштру. После успешного сотрудничества с Паулу Фонсекой боссы «горняков», очевидно, решили не менять вектор поиска нового наставника, и позвали к себе представителя этой же страны. Логика просматривалась железная: успехи Фонсеки не могли не окрылять, плюс отсутствие у наставника языкового барьера с бразильцами – традиционного ключевого актива «Шахтера» последних лет.

И в первом сезоне Луиш Каштру действительно взлетел до небес. По крайней мере, такая аналогия приходит в голову на фоне отрыва, который «горняки» обеспечили себе от «Динамо» на финише, а это 23 очка! «Это фантастика, а не сезон», – очевидно так думали в руководстве клуба тогда.

Но второй сезон Каштру, как мы уже вспоминали, превратился в катастрофу. Подобного рода «американские горки» португальскому специалисту не простили, и летом 2021-го не стали продлевать истекавший с Луишем контракт.

shakhtar.com. Луиш Каштру

К чему этот небольшой экскурс в недавнюю историю «Шахтера»? К тому, что нынешняя работа Марино Пушича с «горняками» до боли напоминает то, что уже было в донецком клубе несколькими годами ранее с Каштру. Боснийский коуч в дебютном своем сезоне достаточно уверенно взял чемпионство, хотя в активной борьбе было не только «Динамо», но и амбициозный «Днепр-1», выкладывавшийся тогда в чемпионате на 100%, если не на 300% своих возможностей и способностей. А потом… Потом пришел нынешний сезон, в котором «Шахтер» по результатам и игре смотрится настолько же беспомощно, как и его прежняя версия имени второго сезона Луиша Каштру.

И поражение от «Колоса», которое сейчас для кого-то выглядит сенсацией, в период работы с «горняками» Каштру также имеет свой аналог. В марте 2021-го «оранжево-черные» проиграли «Львову», который на тот момент в турнирной таблице решал приблизительно те же задачи, что и нынешний «Колос». Тогда, что правда, было не 2:4, а «всего лишь» 2:3, однако сам факт того, что действующий чемпион пропускает так много от команды, чья суммарная трансферная стоимость на Transfermarkt не дотягивает даже до оценочной стоимости главной звезды «оранжево-черных», говорила об одном – «Шахтер» нуждается в экстренных изменениях.

Каштру, как поговаривали, отличался весьма компанейским и мягким характером. После куда более требовательного и жесткого Фонсеки Луиш выглядел для многих исполнителей «горняков» таким себе «глотком свежего воздуха». С Каштру многим работалось проще и легче, и во многом именно этот моральный подъем помог «Шахтеру» настолько уверенно выиграть первый при Луише чемпионат. А дальше… Дальше футболисты привыкли к тренеру, а в какой-то момент даже начали весьма успешно им манипулировать. Вместо серьезных нагрузок на зимних сборах «Шахтер» предпочел играть разминочные спарринги, упустив момент для заложения основ физических кондиций, которые всегда были очень и очень важны в УПЛ. Неудивительно, что по весне Каштру уже абсолютно не был способен что-то изменить, так как утратил управляемость командой, а та просто довела унизительный сезон до конца, де-факто «сплавив» некогда такого любимого ею тренера…

История с Марино Пушичем во многом аналогична. Перед боснийцем «Шахтером» на протяжении нескольких месяцев успел поруководить Патрик ван Леувен, стиль работы которого многие называли едва ли не деспотичным. Нидерландский специалист не признавал авторитетов в команде и требовал от всех «пахать до седьмого пота». В какой-то момент те, кто считает себя лидерами коллектива, посчитали, что с ними обходятся без должного, как им казалось, пиетета, и просто начали играть «спустя рукава». Все это быстро сказалось на результатах, а руководство поняло, к чему идет дело, и было вынуждено экстренно реагировать, поменяв главного тренера по ходу сезона, что крайне несвойственно для «Шахтера».

Как итог: лидеры, которые «сливали» ван Леувена, после ухода нидерландца дивным образом воспрянули и продемонстрировали, что они действительно лучшие в лиге, вернув «Шахтер» на первое место в таблице, и принеся Марино Пушичу первое чемпионство в УПЛ. Боснийского тренера многие славили, но на самом деле можно говорить, что он не привнес в коллектив ничего революционного. Пушич банально с ходу понял простую истину: чтобы оставаться во главе команды и быть с ней максимально успешным, нужно просто быть хорошим для тех, кто обеспечивает результат. Назвать этих футболистов без труда сможет любой, кто более-менее внимательно следит за УПЛ в целом и «горняками» в частности.

Но на статусе «дядюшки-добрячка» Пушичу удалось вывести только один сезон. Равно как и Каштру. После этого пришло время действительно показывать свою тренерскую работу, управленческую руку и все такое прочее. Но вместо этого Марино просто продолжил плыть по течению. Как и при Каштру, команда это быстро осознала, и в итоге добилась более чем значительных для себя преференций. Притчей во языцех в текущем сезоне УПЛ стало количество выходных, которые регулярно получают футболисты «Шахтера», особенно в период пауз на матчи национальных сборных. Если у Каштру игроки филонили на зимних сборах, то у Пушича некоторые из них и вовсе стали получать своеобразные мини-каникулы прямо по ходу сезона! Нонсенс? Да, но только не для Марино и его «педагогического подхода» к подчиненным…

На самом деле, даже в матче против «Колоса», который по счету вроде как был проигран «по всем статьям», «Шахтер» фрагментарно демонстрировал очень неплохой футбол. И вполне был способен вырывать победу. Но… Команде Марино Пушича уже давно и банально не хватает «искры». Того, что регулярно был способен давать своим подопечным Игор Йовичевич – тренер, увольнение которого, к слову, для большинства болельщиков «Шахтера», если судить из комментариев в соцсетях, осталось абсолютно непонятным и необъяснимым, ведь за один провал наставников не увольняют… А если и увольняют, то Пушич только в текущем сезоне должен был быть уволен уже раза два, три или даже четыре…

shakhtar.com. Марино Пушич

Поэтому сейчас, глядя на все потуги «Шахтера» на футбольном поле, в голову действительно приходит лишь одна аналогия – со вторым сезоном Луиша Каштру во главе «горняков». Да, сейчас Пушич надеется «отыграться» на Кубке, взяв хотя бы его, но… Если аналогия сработает на 100%, то ничего у «Шахтера» не получится, так как при Каштру «оранжево-черные» второй по значимости трофей украинского футбола не выигрывали. Да и «Полесье», которое станет соперником «горняков» по полуфиналу, кажется, вызывает у самого Пушича уже едва ли не панические атаки. Иначе объяснить поведение боснийца после последнего (и очередного!) фиаско от житомирян попросту невозможно, когда абсолютно культурный и интеллигентный босниец отказался пожать руку своему визави Имаду Ашуру.

Интересно, что после Луиша Каштру футболисты «Шахтера» получили в наставники итальянца Роберто Де Дзерби – специалиста, методы работы которого многие называют то крайне экспрессивными, то странными, а то и откровенно диктаторскими. Но с этим коучем звездам «горняков», или тем, кто себя к таковым относит, уже пришлось считаться. Потому что он обошелся Ринату Ахметову весьма недешево.

Сейчас, когда собственник и президент «горняков» уже потратил уйму денег на усиление состава, но так и не получил требуемого результата, а команда и вовсе рискует впервые за почти 30 лет финишировать вне топ-2, можно смело предполагать, что в следующем сезоне игрокам «Шахтера» уже не придется работать с очередным «тренером-добрячком». Очевидно, футболисты донецкого клуба просто не способны принимать такое отношение к себе как благо, а в какой-то момент начинают видеть в нем слабость, которой можно пользоваться в своих интересах. Это позволяет сделать вывод, что им такие наставники не подходят.

Но в аспекте нынешнего провала Пушича нельзя не отмечать и другое: неспособность топ-менеджмента «горняков» обойти те грабли, на которые они успели наступить и больно получить по носу всего несколько лет назад. В частности, в футбольном сообществе все большей и большей поддержкой пользуется мысль о том, что за неудачи «Шахтера» должны наконец-то начать отвечать не только наставники, но и те, кто их приглашал. В случае с Пушичем речь идет о спортивном директоре Дарио Срне, который в последнее время только и занимался тем, что накручивал публику громогласными заявлениями о «самом сильном «Шахтере» в истории».

Конечно, хорвату хочется, чтобы при нем в качестве одного из топ-менеджеров, «Шахтер» действительно добивался исторических высот, но для этого сейчас банально не то время… Однако ведь никто Дарио за язык не тянул, а его слова уже не только стали мемом в фанатском сообществе, особенно среди тех, кто недолюбливает «горняков», но и самым негативным образом сказались на имидже всего клуба. Ведь как-то странно (а то и смешно), когда «самый сильный «Шахтер» в истории» не только продолжает регулярно получать «по шапке» от соперников в еврокубках (1:5 от «Баварии», 0:3 от «Аталанты» – примеры только текущего сезона), а еще и пропускает по четыре мяча в свои ворота от «Колоса», не говоря уже о систематических поражениях от «Полесья»…

Поэтому уж слишком многое сейчас говорит о том, что нынешний кризис в «Шахтере» носит куда более масштабный характер и его причины выходят далеко за пределы проблем с тренерским штабом. Однако очень сомнительно, чтобы Ринат Ахметов в ближайшей перспективе был готов к глобальным переменам в топ-менеджменте «горняков», и тот максимум, на который он, видимо, пойдет будет сводится к расставанию с Пушичем и приходу нового специалиста. После чего нам, вероятно, снова будут рассказывать о том, как строится самый сильный «Шахтер» в истории, хотя тень Луиша Каштру / Марино Пушича за ним все равно продолжит просматриваться…