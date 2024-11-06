Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера наехал на Срну и Пушича. В чем дело?
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 09:26 |
870
1

Легенда Шахтера наехал на Срну и Пушича. В чем дело?

Юрий Вирт нашел виноватых в блеклой игре «горняков»

06 ноября 2024, 09:26 |
870
1
Легенда Шахтера наехал на Срну и Пушича. В чем дело?
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Юрий Вирт поделился своим мнением о не слишком яркой игре «горняков» в нынешнем сезоне. Вирт нашел виновных в этом.

«Пока за весь сезон я могу вспомнить буквально несколько действительно классных матчей в исполнении Шахтера: против «Оболони» (4:0), «Ворсклы» (5:0) и ЛНЗ (5:1). Все. И заметьте, все матчи на внутренней арене и все против не сильнейших команд Украинской Премьер-лиги.

Почему игра «Шахтера» стала такой неяркой, то это вопрос к главному тренеру и, наверное, спортивному директору Дарио Срны, который его приглашал в клуб. Они же ему должны рассказывать в начале сотрудничества, каким они видят Шахтер, какова их многолетняя философия», – сказал Вирт.

Ранее Юрий Вирт назвал точный счет матча «Шахтер» – «Янг Бойз».

По теме:
Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Очень плохо судил. Бартулович пожаловался на арбитраж в матче Зари с ЛНЗ
Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
Юрий Вирт Шахтер Донецк Дарио Срна Марино Пушич Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Футбол | 06 ноября 2024, 03:13 2
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»

Главный тренер Милана провел пресс-конференцию после победы над сливочными в ЛЧ

Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 12:47 1
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри

Именитый ринг-анонсер считает, что Дюбуа заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира

Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans
Футбол | 06.11.2024, 07:45
ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans
ФОТО. Слита переписка футболиста Ливерпуля с моделью OnlyFans
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Ворскла и Оболонь просто очень слабо играли. Действительно хороший матч от Шахтера был только с ЛНЗ.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 5
Футбол
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем