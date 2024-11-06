Легенда Шахтера наехал на Срну и Пушича. В чем дело?
Юрий Вирт нашел виноватых в блеклой игре «горняков»
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Юрий Вирт поделился своим мнением о не слишком яркой игре «горняков» в нынешнем сезоне. Вирт нашел виновных в этом.
«Пока за весь сезон я могу вспомнить буквально несколько действительно классных матчей в исполнении Шахтера: против «Оболони» (4:0), «Ворсклы» (5:0) и ЛНЗ (5:1). Все. И заметьте, все матчи на внутренней арене и все против не сильнейших команд Украинской Премьер-лиги.
Почему игра «Шахтера» стала такой неяркой, то это вопрос к главному тренеру и, наверное, спортивному директору Дарио Срны, который его приглашал в клуб. Они же ему должны рассказывать в начале сотрудничества, каким они видят Шахтер, какова их многолетняя философия», – сказал Вирт.
Ранее Юрий Вирт назвал точный счет матча «Шахтер» – «Янг Бойз».
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