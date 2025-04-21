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21 апреля 2025, 05:10 |
725
0

ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР

Войцех Щенсны отметил свой 35-й день рождения

21 апреля 2025, 05:10 |
725
0
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

После эпичной победы 4:3 над «Сельтой» Войцех Щенсны отметил 35-летие в кругу близких.

Среди гостей были Роберт и Анна Левандовски — Анна выложила фото с Войцехом, где он в шляпе с надписью «курильщик».

Она подписала: «Всего тебе наилучшего, оставайся таким же позитивным».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Щенсны любим в «Барселоне» за скромность и юмор. Он близкий друг Роберта и ради него вернулся в футбол, уже завершив карьеру и живя в Марбелье.

Благодаря отличной игре клуб хочет продлить контракт с ним ещё на год, и переговоры уже идут.

Напомним, что женой Щенсны является украинка Марина Лученко-Щенсна.

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видео Войцех Щенсны Барселона lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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