ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
Войцех Щенсны отметил свой 35-й день рождения
После эпичной победы 4:3 над «Сельтой» Войцех Щенсны отметил 35-летие в кругу близких.
Среди гостей были Роберт и Анна Левандовски — Анна выложила фото с Войцехом, где он в шляпе с надписью «курильщик».
Она подписала: «Всего тебе наилучшего, оставайся таким же позитивным».
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Щенсны любим в «Барселоне» за скромность и юмор. Он близкий друг Роберта и ради него вернулся в футбол, уже завершив карьеру и живя в Марбелье.
Благодаря отличной игре клуб хочет продлить контракт с ним ещё на год, и переговоры уже идут.
Напомним, что женой Щенсны является украинка Марина Лученко-Щенсна.
Szczesny at his birthday party 😭😭— Pain.𝕏 (@GBarca_) April 20, 2025
pic.twitter.com/yBDXAsZHIi
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