ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР

После эпичной победы 4:3 над «Сельтой» Войцех Щенсны отметил 35-летие в кругу близких.

Среди гостей были Роберт и Анна Левандовски — Анна выложила фото с Войцехом, где он в шляпе с надписью «курильщик».

Она подписала: «Всего тебе наилучшего, оставайся таким же позитивным».

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Щенсны любим в «Барселоне» за скромность и юмор. Он близкий друг Роберта и ради него вернулся в футбол, уже завершив карьеру и живя в Марбелье.

Благодаря отличной игре клуб хочет продлить контракт с ним ещё на год, и переговоры уже идут.

Напомним, что женой Щенсны является украинка Марина Лученко-Щенсна.