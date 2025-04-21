Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 апреля 2025, 02:15 |
11
0

Юлия Стародубцева – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации на турнире WTA 1000 в Мадриде

21 апреля 2025, 02:15 |
11
0
Юлия Стародубцева – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Хлоэ Паке (WTA 123). Поединок состоится 4-м запуском на корте №8 после игры Рахимова – Фетт. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительницы противостояния в решающем поединке отбора встретится либо с Анкой Тодони, либо с Эльзой Жакемо.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля
Две украинские теннисистки сыграют в отборе к турниру WTA 1000 в Мадриде
Украинская теннисистка завершила выступление на турнире ITF W100 в Мадриде
Юлия Стародубцева Хлоэ Паке смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Футбол | 20 апреля 2025, 17:38 1
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина

Ферран Торрес, Ансу Фати и Эктор Форт недовольны количеством игровой практики

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир разгромной победой
Хоккей | 20 апреля 2025, 19:03 11
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир разгромной победой
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины открыла турнир разгромной победой

Команда забросила 7 шайб в ворота Венгрии

Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Теннис | 20.04.2025, 18:37
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру
Теннис | 20.04.2025, 23:03
Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру
Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Теннис | 20.04.2025, 16:15
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
19.04.2025, 00:22 4
Футбол
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
Минус Свентек и Гауфф. Известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2025, 07:21
Теннис
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 15
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем