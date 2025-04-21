Юлия Стародубцева – Хлоэ Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации на турнире WTA 1000 в Мадриде
21 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 103) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Франции Хлоэ Паке (WTA 123). Поединок состоится 4-м запуском на корте №8 после игры Рахимова – Фетт. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительницы противостояния в решающем поединке отбора встретится либо с Анкой Тодони, либо с Эльзой Жакемо.
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