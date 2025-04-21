Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Штутгарте
21 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В решающем поединке сойдутся Алена Остапенко (Латвия, WTA 24) и Арина Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Соболенко.
Алена в Штутгарте прошла Даяну Ястремскую, Эмму Наварро, Игу Свентек и Екатерину Александрову. На счету Соболенко победы над Элизе Мертенс и Жасмин Паолини.
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