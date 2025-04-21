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  4. Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 апреля 2025, 01:58 |
38
0

Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Штутгарте

21 апреля 2025, 01:58 |
38
0
Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В решающем поединке сойдутся Алена Остапенко (Латвия, WTA 24) и Арина Соболенко (WTA 1). Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Соболенко.

Алена в Штутгарте прошла Даяну Ястремскую, Эмму Наварро, Игу Свентек и Екатерину Александрову. На счету Соболенко победы над Элизе Мертенс и Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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