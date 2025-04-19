Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ

Шахтер в матче чемпионата Украины проиграл Колосу со счетом 2:4 и сделал Динамо большой подарок перед игрой с киевлянами в новом туре. Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Начали матч хорошо, мы доминировали и были постоянно в последней трети поля. Можно спорить, но довольно очевидно, что арбитр сильно повлиял на матч. Мы должны были получить пенальти, а когда не получили, то это дало силы сопернику. Но мы действительно пропустили два гола, когда не должны были. Во втором тайме при 1:2 мы, на мой взгляд, забили чистый гол. И если вам нужно 10 минут, чтобы пересмотреть момент... Это странно».

«Счет должен был быть 2:2. И они не только забрали наш гол, но и убили ритм игры долгим просмотром. Я такого еще не встречал».

«Мы создали достаточно моментов, но наши проблемы с реализацией и решения судей повлияло на все. Такие решения арбитров разочаровывают, и это влияет на игроков на решающей части сезона. Теперь нужно перезагрузиться и идти дальше. У нас еще как минимум есть полуфинал Кубка Украины».

«Игроки, которые вышли на замену, были острыми в атаке, но свои шансы не использовали. И этот матч нужно рассматривать в качестве решений арбитров. А мы могли забить на 4 или 5 мячей больше. И, конечно, мы пропустили четыре гола – это непривычно для нас», – сказал Пушич.