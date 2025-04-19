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  4. Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:27
6540
24

Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ

Команда пропустила 4 гола

19 апреля 2025, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:27
6540
24
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины проиграл Колосу со счетом 2:4 и сделал Динамо большой подарок перед игрой с киевлянами в новом туре. Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Начали матч хорошо, мы доминировали и были постоянно в последней трети поля. Можно спорить, но довольно очевидно, что арбитр сильно повлиял на матч. Мы должны были получить пенальти, а когда не получили, то это дало силы сопернику. Но мы действительно пропустили два гола, когда не должны были. Во втором тайме при 1:2 мы, на мой взгляд, забили чистый гол. И если вам нужно 10 минут, чтобы пересмотреть момент... Это странно».

«Счет должен был быть 2:2. И они не только забрали наш гол, но и убили ритм игры долгим просмотром. Я такого еще не встречал».

«Мы создали достаточно моментов, но наши проблемы с реализацией и решения судей повлияло на все. Такие решения арбитров разочаровывают, и это влияет на игроков на решающей части сезона. Теперь нужно перезагрузиться и идти дальше. У нас еще как минимум есть полуфинал Кубка Украины».

«Игроки, которые вышли на замену, были острыми в атаке, но свои шансы не использовали. И этот матч нужно рассматривать в качестве решений арбитров. А мы могли забить на 4 или 5 мячей больше. И, конечно, мы пропустили четыре гола – это непривычно для нас», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 24
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Умник
Что только что я прочитал?))))
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+15
Показать Скрыть 6 ответов
Кена Коп
Щось Пушич останнім часом дуже невдоволений суддями, вони, виявляється, є винуватцями всіх його поразок та невиразної гри. З самокритикою у нього слабувато...
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+11
Wlad West
Просто скажи - вс*алися.
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+11
zhyr
Чуваку накупили футболістів на таку суму, що якщо зібрати всі трансфери клубів УПЛ, 1-2 ліг, то мабуть меньше вийде. І він ще жаліється на арбітрів? Та ви повинні в УПЛ всі клуби просто катком проходити. То може причина в тобі, а не арбітрах?
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Залишайся ще на один сезон ,щоб знову була інтрига 
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+10
serhiy
Ой бля ) ой бля ). Ви херої і ти вПушич також херой !!! Привикли все ,що їм підсуджують ,а як судять нормально - то одразу кричать ,що їх засуджують . За махання Бондаенка руками до судді мала бути ще жовта  ! А тубільцям своїм поясніть ,щоб до українських мужиків не пригали , а то колись таки дограются ,що їх по полі не позбирають -піцики метрові ! 
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+10
DK2025
Еще раз, т.к. уже об этом писал: любой нормальный тренер, приходящий в пгт Счастливое, превращается в Случеску и это просто диагноз
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
mini.f
Бред больного человека.... В не то время Пушич пришел к шахтерам, ох не в то.... Проиграют Динамо и 2-е место уплывет... Чем больше легионеров в команде, тем туманнее перспективы..
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+7
Burevestnik
ну не знаю - не знаю, але сподобались
центрбеки Шахтаря,
вони стояли як стіна.
Реброву:  взяти на замітку
бо де ж візьме він таку стінку...
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+7
Kosta
Всё по плану! 
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+6
Серж
Голом из офсайда незасчитанным они поломали всю игру Шлюхте. Моментов у них было достаточно. 2-4 просрали, могли и 5 пустить. Угольков было сегодня большинство на поле Тренер огонь. Нужно лет на 5 подписать
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+5
Fitness.sports
Достаточно моментов? Ну и позволили тоже
6-7 в створ
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+5
avk2307
Написано взагалі не те що Пушич сказав.
Іван Зінченко це ж не важко з оригіналу написати..
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+3
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KirTheKing
Браво, Федерация !!
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0
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