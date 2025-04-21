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  4. Эрнест АСТАХОВ: «Наша задача – остаться в элите»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 16:46 |
268
0

Эрнест АСТАХОВ: «Наша задача – остаться в элите»

Защитник «Левого Берега» прокомментировал итог поединка с «Полесьем»

21 апреля 2025, 16:46 |
268
0
Эрнест АСТАХОВ: «Наша задача – остаться в элите»
ФК Левый Берег. Эрнест Астахов

В матче 25-го тура УПЛ встретились «Левый Берег» и «Полесье». Команды разделили очки, сыграв вничью 1:1. Впечатлениями о матче поделился защитник «Левого Берега» Эрнест Астахов.

«Отдали много сил в этой игре. Сегодня было много крови и пота. Получили результат благодаря ребятам, которые выкладывались на сто процентов. Хорошо помогли и вышедшие на замену футболисты. Вместе и заслужили этот результат. Относительно моей личной задачи на поле тренер просил спокойно обороняться, подключаться к атакам и помочь команде заработать важное очко. Считаю, что воздушная тревога несколько повлияла на нашу игру после перерыва. Нам пришлось около часа ждать отбоя, уже были не в том тонусе. Это поняли, когда вышли на разминку. Что касается забитого мяча после стандарта, то мы над этим много работаем, у нас есть акцент на этом элементе футбола. Понимаем, что на этом уровне много моментов не будет, поэтому стандарт для результативного действия очень важен для нас. Но самим очень досадно пропускать со стандартов.

Мы понимаем свою задачу – остаться в элите. И мы сделаем все, чтобы не доводить ситуацию до переходных игр. Мы очень хотим радовать своих болельщиков забитыми мячами. Нам тоже нужны положительные эмоции. И эта ничья должна стать для нас толчком».

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Левый Берег - Полесье Левый Берег Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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