Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Левого Берега» начали подготовку к поединку 26 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 25 апреля.

По имеющейся информации, один из ведущих игроков киевлян Клим Приходько избежал серьезного повреждения после столкновения в матче предыдущего тура с капитаном «Полесья» Русланом Бабенко. Полузащитник «Левого Берега» даже был заменен. Все же, обошлось и тренерский штаб сможет рассчитывать на него в противостоянии с луганчанами, в следующем туре УПЛ.

Сейчас по индивидуальной программе тренируется только бразильский легионер «Левого Берега» Сиднней, его возвращение в строй ожидается в мае.

Пока что футболисты «Левого Берега» занимают 13 место в чемпионате, набрав 23 очка.

Ранее тренер «Левого Берега» Виталий Первак раскрыл секрет удачной игры против «Полесья».