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  4. Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 13:33 |
195
0

Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ

Футболист избежал серьезной травмы

21 апреля 2025, 13:33 |
195
0
Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ
ФК Левый Берег. Клим Приходько

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Левого Берега» начали подготовку к поединку 26 тура чемпионата УПЛ – с «Зарей», который состоится 25 апреля.

По имеющейся информации, один из ведущих игроков киевлян Клим Приходько избежал серьезного повреждения после столкновения в матче предыдущего тура с капитаном «Полесья» Русланом Бабенко. Полузащитник «Левого Берега» даже был заменен. Все же, обошлось и тренерский штаб сможет рассчитывать на него в противостоянии с луганчанами, в следующем туре УПЛ.

Сейчас по индивидуальной программе тренируется только бразильский легионер «Левого Берега» Сиднней, его возвращение в строй ожидается в мае.

Пока что футболисты «Левого Берега» занимают 13 место в чемпионате, набрав 23 очка.

Ранее тренер «Левого Берега» Виталий Первак раскрыл секрет удачной игры против «Полесья».

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инсайд Левый Берег Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Клим Приходько Сиднней Силва Сантос травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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