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  4. Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:28
4485
9

Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ

«Горняки» проиграли 2:4

19 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:28
4485
9
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

В субботу, 19 апреля, проходил матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Шахтер» и «Колос».

Команды встречались на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Коллектив из Ковалевки одержал победу со счетом 2:4.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич остался возмущен действиями арбитра этого поединка.

«Можем по-разному оценивать этот матч, но очевидно – арбитр очень сильно повлиял на результат этого поединка. Мы должны были получить пенальти в матче, а то, что он просматривал эпизод на предмет офсайда аж десять минут, я еще такого не видел.

Счет должен был становиться 2:2. Это решение повлияло на психологическое состояние команды. Это было большое разочарование, особенно, когда такое происходит на важнейшем этапе сезона», – сказал Пушич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Марино Пушич
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 9
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ViAn
Зрозуміло, що поле було не таке, якесь дуже зелене, м'яч не тієї форми, дуже вже круглий. Ворота були у Колоса менші, а у шахти дуже вже великі. І оцей Велетень, дуже вже він швидко бігав, якось все це не так. Все було не таким. 
А Пушіч і Ко були в ударі. Забили 2 шедеври, Колос же поклав якісь жалюгідні 4. Випадково. І суддя повинен був бути у рожевому, кланятись і стелити доріжку гравцям шахти. Видалити 3-х гравців Колоса ще у першому таймі, а потім 2-х у 2-му. Тоді б Пушіч був щасливим.
Винні всі, окрім його геніальності)). Знайомі донецька пісня. На жаль.
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+10
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Burevestnik
геніальний тренер!!!
відразу 4 заміни зробив на 87 хвилині
коли рахунок став 1:3.
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+5
Серж
Короче. Никаких намеков на пенали больше не было. Там мяч в начале игры грудь попал, это четко видно. Офсайды правильно оценены. У Игроков Колоса его не было, а когда Шлюхта забивала - был. Добавили четко +10 минут задержки за ВАР, плюс 3 минуты. И пеналь Шлюхте дали. Судья четко во всем разобрался.
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