Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ

В субботу, 19 апреля, проходил матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Шахтер» и «Колос».

Команды встречались на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Коллектив из Ковалевки одержал победу со счетом 2:4.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич остался возмущен действиями арбитра этого поединка.

«Можем по-разному оценивать этот матч, но очевидно – арбитр очень сильно повлиял на результат этого поединка. Мы должны были получить пенальти в матче, а то, что он просматривал эпизод на предмет офсайда аж десять минут, я еще такого не видел.

Счет должен был становиться 2:2. Это решение повлияло на психологическое состояние команды. Это было большое разочарование, особенно, когда такое происходит на важнейшем этапе сезона», – сказал Пушич.