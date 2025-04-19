Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
«Горняки» проиграли 2:4
В субботу, 19 апреля, проходил матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играли «Шахтер» и «Колос».
Команды встречались на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Коллектив из Ковалевки одержал победу со счетом 2:4.
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич остался возмущен действиями арбитра этого поединка.
«Можем по-разному оценивать этот матч, но очевидно – арбитр очень сильно повлиял на результат этого поединка. Мы должны были получить пенальти в матче, а то, что он просматривал эпизод на предмет офсайда аж десять минут, я еще такого не видел.
Счет должен был становиться 2:2. Это решение повлияло на психологическое состояние команды. Это было большое разочарование, особенно, когда такое происходит на важнейшем этапе сезона», – сказал Пушич.
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А Пушіч і Ко були в ударі. Забили 2 шедеври, Колос же поклав якісь жалюгідні 4. Випадково. І суддя повинен був бути у рожевому, кланятись і стелити доріжку гравцям шахти. Видалити 3-х гравців Колоса ще у першому таймі, а потім 2-х у 2-му. Тоді б Пушіч був щасливим.
Винні всі, окрім його геніальності)). Знайомі донецька пісня. На жаль.
відразу 4 заміни зробив на 87 хвилині
коли рахунок став 1:3.