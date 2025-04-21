Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 апреля в 18:00 матч 1/2 финала Кубка Украины в Житомире
23 апреля в 18:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины.
Полесье Житомир принимает Шахтер Донецк на домашнем стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале в 16:00 во Львове встречаются Буковина из Черновцов и киевское Динамо.
Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция доступна на YouTube
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдуардо Герреро начал дорабатывать после тренировок
Такое решение связано со смертью Папы Римского Франциска