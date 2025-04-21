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Кубок Украины
Полесье
23.04.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 апреля 2025, 13:31 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:38
222
0

Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 апреля в 18:00 матч 1/2 финала Кубка Украины в Житомире

21 апреля 2025, 13:31 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:38
222
0
Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Полесье

23 апреля в 18:00 пройдет полуфинальный матч Кубка Украины.

Полесье Житомир принимает Шахтер Донецк на домашнем стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале в 16:00 во Львове встречаются Буковина из Черновцов и киевское Динамо.

Полесье – Шахтер. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция доступна на YouTube

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Полесье - Шахтер Полесье Житомир Шахтер Донецк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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