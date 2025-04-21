Почти как Родри. Кто лучше всего в топ-лигах готовит атаки?

Лично меня иногда утомляют эти шаблонные комментарии типа «у футболиста А нет голевых действий, поэтому он хуже футболиста Б». А вдруг он просто имеет другую функцию – доставить мяч нападающим? Ведь футбол – это далеко не только забитые мячи и результативные передачи.

Даже форвард с выдающейся реализацией не принесет команде никакой пользы, если круглый не дойдет до последней трети поля. К сожалению, исполнителей, которые решают эту задачу, не вписывают в протоколы игры, поэтому оценить их вклад иногда трудно... было, пока не появился статистический показатель xGBuildUp.

Он именно об этом – об участии футболиста в процессе подготовки потенциально голевых атак. Например, в прошлом сезоне лучшим в аспекте в топ–5 лигах оказался Родри (26.29), и это вполне ожидаемо: игрок не был лидером команды по голам и ассистам, однако чуть ли не каждый первый голевой момент «горожан» создавался после его передачи вперед.

В этом материале разбираемся, как работает показатель xGBuildUp и выявляем наиболее полезных футболистов топ-5 чемпионатов Европы на этапе подготовки голевых моментов.

Что это за зверь – xGBuildUp?

Это родной брат уже известной вам метрики xG – ожидаемых голов, которые высчитываются на основе оценки позиции, с которой был нанесен удар по воротам. Разберем на конкретном примере. Представим себе атаку «Барселоны», которая начинается с перехвата мяча Педри. После этого он пасует на Ямаля, тот – на Рафинью, а бразилец выполняет результативную передачу на Левандовски.

Следовательно, за этот момент польский форвард получает какой-то xG – например, 0.49. Тогда Рафинья получит соответствующий xA (ожидаемые ассисты), а Ямаль и Педри, как участники атаки, которые доставили мяч к бразильцу, насобирают оба по 0.49 xGBuildUp. Если бы цепочка участников атаки была больше, то каждый из них получил бы по 0.49.

При этом Левандовски и Рафинья ограничиваются только показателями xG и xA соответственно. Очки xGBuildUp, конечно, будут начислены также и за атаки, которые не завершились взятием ворот. Однако если Педри примет участие во владении дважды, удвоить свои баллы не сможет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья и Ямаль

Так что вы сразу можете плюс-минус догадаться, кого не стоит ожидать в этом тексте. Во-первых, это классические «девятки». Холанд отрезан от командной игры в пас, а даже если и выполняет передачу на партнера – чаще под удар, чем для дальнейшего розыгрыша мяча. Во-вторых, футболисты клубов, которые создают совсем мало моментов и/или вообще не создают шансы игрой в пас.

Например, в Бундеслиге даже некоторые середняки почти не имеют длинных цепочек передач, которые предшествуют удару: отобрали на чужой половине поля, отдали на форварда и пробили. Это не про отстройку атак. Наш идеальный кандидат – игрок склонного к командной игре коллектива. В-третьих, исполнитель должен часто выходить на поле, ведь наш показатель – абсолютный, здесь берется общее влияние в сезоне, а не в среднем в матче. Поэтому без, например, Родри, который успел поиграть осенью, но потом был вне игры.

Чемпионат Англии

Вы ожидаете увидеть здесь Фернандеша – однако его не будет. И здесь виноват не он – а вся остальная команда. По показателю ожидаемых голов «Манчестер Юнайтед» лишь 13-й в сезоне АПЛ. Он просто мало создает, а даже если это делает, то довольно часто – после ошибок оппонента. Поэтому Бруно имеет лишь 12.18 пункта xGBuildUp – в полтора раза больше, чем любой из его партнеров по команде. Однако в соло себя в топ не затянуть.

Важна работа всего коллектива, и такая выполняется в «Ливерпуле» – поэтому аж 5 его представителей в десятке лучших футболистов лиги по показателю. Выше всех – ван Дейк (16.93), однако в пересчете на количество сыгранных минут – Макаллистер (16.41, хотя имеет на 477 минут меньше). Интересно, что среди пятерки лучших центральный хав имеет еще и больше всего голевых действий – 8. То есть успевает и атаки разгонять, и ассистировать, и забивать – почти как Родри.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Но лидер зачета в Англии играет не за «Ливерпуль». Есть одна команда, которая еще больше «красных» тяготеет к владению и длительному розыгрышу. Конечно, это «Ман Сити», а ее представитель здесь – Гвардиол. Да, защитник. Однако насколько же он вовлечен в атакующую игру коллектива! В среднем его присутствие на поле в течение 90-а минут гарантирует команде моментов на 0.56 ожидаемого гола. Поэтому когда кто–то скажет вам, что приобретение Йошки не оправдалось, покажите человеку эту статистику.

Вы просто представьте: футболист, который чаще всего стартует с фланга обороны, является важнейшим для пасовой игры своей команды! Даже у Александра–Арнольда этот показатель на 90 минут меньше – «только» 0.52. Йошко – один из очень немногих плеймейкеров Европы, играющих не в центре поля. А представьте себе, что бы он делал в составе чемпионского «Сити», который создавал еще больше моментов... Еще из интересного: Кайседо с «Челси» в топ-5 всей лиги.

Чемпионат Италии

Я уже поражен, а вы вот-вот будете. Итак: в топ-10 аж 3 представителя «Милана». Есть теория, что это из-за некоторой беспомощности команды на мяче (розыгрыши длинные, поэтому много игроков задействовано), но большого количества таланта в его атаке (Леау обойдет двух и создаст момент для удара себе сам, а партнеры получат легкие баллы xGBuildUp). А еще в этом составе есть настоящий монстр – это Рейндерс (13.87). У других 9–и футболистов топ-10 по показателю суммарно 15 голов в чемпионате, а у него одного аж 10! А еще и три ассиста есть...

То есть для команды Рейндерс – это главный человек на мяче. Он создаст момент себе, партнеру, подготовит голевую атаку для Леау, а затем воспроизведет это снова. Больше таких в Италии вообще нет, а в топ-5 лигах Европы – мало. Поэтому уже летом за ним придут команды, претендующие на победу в ЛЧ, потому что такой универсал нужен всем и, что важно, подойдет всем. Настоящее сокровище, но не лучший по показателю в Серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартен де Роон

Единственный лучше него – де Рон (14.58). Типичный представитель той категории футболистов, «таскающих рояль». Его не замечают из–за подвигов более звездных партнеров, однако он качественно выполняет свою работу уже который сезон подряд. Большинство атак проходит через него. То же самое можно сказать и об Эдерсоне (13.47). Поэтому «Аталанта» и не развалится летом, когда уйдут Лукман и Ретеги, но если ее покинут голландец и бразилец – вполне возможно.

В составе «Интера» лучший – Бастони (поэтому его и хотят топы), второй наиболее полезный на мяче – Мхитарян (потому что креативных полузащитников мало – если бы не создавал он, то не создавал бы никто). Из совсем неожиданного в десятке избранных – Ндика из «Ромы». Римляне несколько раз за сезон сменили тренеров, а их нынешний известен историческим сезоном, где команда играла в основном на контратаках, однако представитель столичных все равно в топе! Еще и центральный защитник. Впрочем, это больше камень в огород хавов, которые не слишком полезны в розыгрыше.

Чемпионат Франции

Люблю оправдывать ожидания, поэтому держите: в топ–10 аж 8 футболистов ПСЖ. Здесь немного интересного, потому что лига имеет гегемона, а гегемон имеет Энрике – тренера, который считает, что каждому забитому голу должна предшествовать длительная атака, к которой будут привлечены чуть ли не все 11 игроков. Возможно, единственный сюрприз – относительно низкая позиция Невеша (10-я), который приходил в команду как тот, кто станет главным для нее на этапе розыгрыша мяча, а в итоге стал даже не вторым лучшим в аспекте среди полузащитников клуба. Ожидаемо лидер – Витинья. Причем с отрывом – аж 22.67 xGBuildUp.

Еще в десятку прорвались Хейбьерг (Постекоглу почему-то не подошел из-за плохой игры на мяче, но здесь среди наиболее эффективных в работе с круглым: что вообще произошло?) и Толиссо. Акцент сделаю на французе, потому что тот стал примой центра поля вынужденно: просто не было альтернатив. Поэтому по показателю имеет отрыв в полтора раза от ближайшего преследователя в клубе. А еще забивает и ассистирует – 6+4. Местный Рейндерс.

Чемпионат Германии

Не волнуйтесь, это не Франция – здесь интереснее. «Бавария» доминирует в аспекте не больше, чем «Ливерпуль» в своей лиге – 5 представителей в топовой десятке. Конечно, и победитель представляет мюнхенцев. Здесь не удивлю никого: Киммих (25.01) разрывает эту метрику. Его xGBuildUp составляет безумные 0.91 за 90 минут. То есть само наличие немца в стартовом составе в большинстве случаев – уже гарантия того, что «Бавария» начинает с преимуществом в 1 гол.

Из-за травмы не смог доползти до перечня избранных Павлович с его показателем в 0.86 за полтора часа игры. Интересно, как «Бавария» воспитывает таких монстров владения. Если вдруг Киммих уйдет летом, то команда сумеет заменить его с минимальной потерей в качестве в аспекте подготовки опасных атак. А вот кого будет невозможно заменить в случае необходимости, так это Джаку (14.73) в «Байере». В прошлом сезоне он был лучшим в аспекте в лиге вообще – теперь лучший из всех, кто не играет за «Баварию».

Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

В топ-4 пробрался Штиллер (14.73) из «Штутгарта», и это шок: команда даже не в первой половине турнирной таблицы, однако ее игрок настолько высоко в топе. Вот поэтому «швабы» и не увольняют своего тренера после неудачного сезона: потому что они играют в футбол. В десятке еще «живут» Грос (8-й) и Шлоттербек (10-й), который был бы вообще лучшим по показателю в «Боруссии», сыграй на 2-3 матча больше. Еще одна изюминка: только у Германии в топ-10 самых полезных в розыгрыше так много ассистов (аж 49!).

Для сравнения, в Англии десятка избранных имеет только 34 (хотя матчей сыграно больше), в Италии – только 28. То есть в немецком первенстве недостаточно только пасовать в атаку – если ты действительно хороший плеймейкер, еще и должен раздавать голевые. Именно в этой лиге футболисты розыгрыша мяча больше всего вовлечены в создание моментов для форвардов. Поэтому бы здесь не оценили, например, таланты Эдерсона и де Рона. Отдельно отмечаем Олисе в топ–6. Игрок с 8+11 в чемпионате полезен еще и в подготовке атак – штучный товар. Вообще, футболистов с 15+ голевыми действиями в нашей статье всего лишь 3...

Чемпионат Испании

Намеренно тянул интригу, чтобы вы 100 раз задались вопросом: «Лучший ли в лиге Педри?» Все, больше не затягиваю: нет, только второй. Он имеет более чем солидный показатель в 18.05 xGBuildUp, но Кунде еще круче – аж 20.27. И это шокирует, потому что правый защитник «Барселоны» отнюдь не ассоциируется с подготовкой голевых атак. Однако на его фланге играет заточенный под ассисты Ямаль – это сильно влияет. Иногда Жулю достаточно просто отпасовать молодому вундеркинду – и тот уже самостоятельно создаст голевую возможность для партнера.

Также фиксируем тотальное доминирование каталонцев в аспекте, потому что аж 8 из 10 футболистов-лидеров по показателю – это игроки «Барселоны». Помните, я забрасывал удочку о футболистах с 15+ голевыми действиями в тексте? Так вот, кроме Олисе, это Ямаль и Рафинья с показателями 6+12 и 15+10 соответственно. Одно только присутствие этой пары на поле гарантирует «Барселоне» чуть больше, чем единицу xGBuildUp в игре. А такая доминация футболистов команды обусловлена ее стилем: она создает моменты через пас и много владеет мячом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Одного из двух некаталонских представителей в десятке вы еще могли угадать – это Вальверде (17.13), который был полезным в работе с круглым в ногах как во время игры в центре поля, так и на отрезке, когда был вынужден закрывать дыру на фланге обороны. Однако еще одного топа вы бы никогда не угадали: это Мингеса. Да, также причастен к «Барселоне»: ее экс-игрок. На самом деле, именно он является главной причиной борьбы «Сельты» за место в еврокубках на следующий сезон: является мозгом команды на мяче, причем и готовит атаки, и отдает ассисты (имеет 6 – больше всего в составе).

Поэтому если вдруг бывший аутсайдер Ла Лиги потеряет хава летом, то существенно сдаст. Еще шокирующее: Касадо является лучшим среди топ-35 футболистов категории по расчету xGBuildUp/90 минут (0.74), ближайший к нему – Модрич (0.73). Если бы первый не травмировался, то, вероятно, выиграл бы зачет по показателю. А Лука просто держит свой очень высокий уровень даже в провальный для команды сезон: когда он на поле, то «Реал» гораздо лучше готовит атаки.

Выводы

Неправильно сравнивать между собой результаты футболистов разных лиг, потому что в каждом из чемпионатов есть своя специфика: где–то из–за высокой интенсивности игры оппонентов, например, не выстроишь впечатляющую цепочку из 20+ пасов подряд, даже если очень стараться, а где–то просто есть доминирующая команда – как ни пытайся, не перебьешь цифры ее исполнителей.

Поэтому отмечаем главные моменты. Первый: центральные полузащитники доминируют. Это ожидаемо и логично, ибо кто как не они должны генерировать атаки на ворота соперников? Второй: в 2-х из 5-и лиг лучшими являются крайние защитники, еще в одной футболист бровки занял 2-ю строчку (речь о Хакими). То есть европейский футбол подходит к моменту, когда рассматривает игрока на фланге защиты не столько как инструмент создания моментов (привет, Александр-Арнольд!), сколько как того, кто будет раз за разом запускать атаки команды. Фулбеки увеличивают свой вес при владении.

Третий: если игрок и забивает, и отдает ассисты, и активно участвует в розыгрыше, то это потенциальная мировая звезда. У нас это Ямаль, Рафинья и Олисе. Все. Такие универсалы должны стать наиболее желанными уже в летнее ТО. Четвертое: Родри недосягаем. Его показатель прошлого сезона (26.29), вероятно, будет перебит в этом Киммихом и... все. И это в лиге, где «Бавария» доминирует и уровень сопротивления ниже. В Англии, скорее всего, в этом году никто не достигнет даже числа 20.

Многие показатели могут доказать важность Родри, однако этот – один из наиболее красноречивых. Пятое: в Италии как-то совсем туго с подготовкой атак (самые слабые топы в статье именно там). Достижения де Рона, Эдерсона и Рейндерса – значительны, однако, вполне возможно, в других топ-лигах были бы еще лучше. Возможно, это из-за закрытости чемпионата Италии и малого количества в нем команд, которые сознательно ставят на позиционную атаку (вот вам пример Мотты, который стремился к этому – и где он теперь?).

Ну и главный вывод: мы действительно стали чаще замечать и отмечать людей, готовящих атаки. До признания де Рона и Эдерсона пока не дошли, однако до комплиментов Киммиху, Педри, Витинье, Макаллистеру, Вальверде и Джаке – уже да. Так ли это Золотые мячи Модрича и Родри повлияли, или наоборот – они стали следствием изменения взглядов зрителя.

Однако футбол действительно движется в сторону того, что футболисты, которые разгоняют атаки, становятся чуть ли не самыми важными на поле и любимцами зрителей. И это круто, потому что эра больших форвардов уже несколько надоела. Хочется чего-то другого, нового. Например, доминирования творцов. Они это заслужили после 15-и лет господства Месси и Роналду.