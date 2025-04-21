Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти

На 81-м году жизни скончался известный аргентинский голкипер Уго Орландо Гатти, который имел незаурядный талант отбивать пенальти.

Начинал карьеру в клубе «Атланта» Буэнос-Айрес и играл на позиции форварда. В 16 лет Гатти подошел к тренеру и попросился быть вратарем. Обусловлено это было тем, что юноша увидел игру выдающегося голкипера «Ривер Плейта» Амадео Каррисо.

Начиная с 1962 года играет уже на позиции голкипера «Атланты» в шестом дивизионе чемпионата Аргентины. А в 1964 году его замечает «Ривер Плейт» и его детская мечта становится реальностью. Правда, в этой команде он не был основным голкипером. За четыре сезона он выходил 77 раз и решил, что ему надо больше игровой практики.

В 1969 году стал игроком аргентинской «Химнасии». Впоследствии перешел в «Унион Санта Фе». Проведя в клубе два года, Гатти получает приглашение играть за «Бока Хуниорс». Здесь он стал настоящей звездой аргентинского футбола. В 1977 году он помогает команде выиграть Кубок Либертадорес. В финальном матче Гатти отразил пенальти. Далее команда с Гатти победила в Межконтинентальном кубке, а в следующем сезоне защитила статус чемпиона Кубка Либертадорес.

Закончил карьеру в 1989 году.

За сборную Аргентины сыграл 18 матчей. Был участником чемпионата мира 1966 и Кубка Америки 1975. Должен был быть основным голкипером на чемпионат мира 1978 года, но в состав в последний момент не попал.

Он остается рекордсменом по количеству проведенных матчей в чемпионате Аргентины - 765. Также на его счету 26 отраженных пенальти за карьеру.