Григорий ЧУРИЛОВ: «Уровень судейства чуть не привел к массовой драке»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч между командами «Буковина» и СК «Полтава». Игра держала болельщиков в напряжении и завершилась со счетом 1:1. Впечатлениями о матче поделился исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов.

– Григорий Владимирович, каким будет ваш комментарий по итогам матча «Буковина» – «Полтава»?

– Мы понимали стиль соперника, а у нас есть свой: мы стремимся играть в интеллектуальный, атакующий футбол, строить билдап, выдерживать структуру игры. Вообще, играть так, чтобы матчи доставляли удовольствие как ребятам, так и болельщикам! У нас одни из лучших болельщиков в Украине, мы ценим их поддержку, и очень приятно, что даже после ничьей трибуны скандировали «Молодцы!» У нас сегодня не было равнодушных, и ребята на поле отдали все силы... Я могу сейчас быть на эмоциях немного субъективным, но хочу сказать откровенно: после матча подошел к арбитру и спросил его: «Вы вообще замечаете разницу между футболом и джиу-джитсу?!» В ответ он спросил: «А что такое джиу-джитсу?». Ну если на постоянно и правильно открывавшегося Бойчука находившегося на траектории мяча, не только постоянно ложился защитник, который на две головы выше его ростом, а еще и бил его по спине, по ногам!... Видимо, судьи должны на поле следить за правилами футбола, а не создавать джиу-джитсу. А так – уровень судейства чуть не привел к массовой драке! Но при всех этих обстоятельствах мы создали достаточное количество голевых моментов, не соглашались на ничью, где-то рисковали. Хотели поздравить с Пасхой наших болельщиков и Яна Морговского, у которого на днях родилась дочь, своей победой. Но мы и так поздравляем всех черновчан с Большим праздником! Хочется пожелать им прежде всего мира и согласия!

– Хотелось бы услышать ваш комментарий о двух заменах, которые произошли в перерыве, особенно по Даниилу Гончаруку, который всегда может дать команде нужную энергию.

– Не в моих правилах жаловаться, но сейчас команда имеет жесткий график игр. Мы сыграли в понедельник с «Металлистом 1925», – и после этого матча мы возвращались домой 10 часов, – а уже в ближайшую среду нас ожидает кубковый полуфинал не с кем-нибудь, а с лидером УПЛ «Динамо»! Что касается именно Гончарука, то он сыграл 90 минут с «Металлистом 1925» и нам хотелось, чтобы у него остались силы на «Динамо». Одновременно мы дали шанс Шинкаренко, который из-за перебора предупреждений пропустит поединок с киевлянами.

– Сегодня нет результата, но можно ли эту игру по качеству назвать лучшей в весенней части сезона?

– Мы всегда стараемся играть первым номером. Футбол должен доставлять радость и счастье! Если у нас этого нет, мне нечего делать в этой команде! Какое удовольствие может доставить футбол, когда ты только отбиваешься сзади?! Даже после игры мы сказали друг другу, что мы выбрали правильный путь и не будем обращать его и изменять своим игровым принципам.

– Первоочередная заслуга в первом голе – Олега Кожушко?

– Как раз позавчера мы моделировали свои атакующие действия на флангах и полуфлангах, в том числе с помощью «стенок», в которых принимают участие вингеры и инсайды. Кожушко трижды в первом тайме мог вываливаться один на один с голкипером после таких «стенок», но дважды его Иван Тищенко «загонял», не рассчитав направление и силу передачи. Но в голевом эпизоде ​​«стенка» прошла. Необходимо отметить взаимодействие Кожушка и Тищенко. Первый «оттащил» защитника, и покатил мяч Ивану, спокойно пробившему на «технику» в дальний от вратаря угол ворот. Такие комбинации и голы украшают футбол!