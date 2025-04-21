Буковина – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» – СК «Полтава». Победителя командам определить не удалось.

«Буковина» при поддержке родных трибун относительно быстро повела в счете. Автором первого гола в матче стал Иван Тищенко. Гости могли отыграться на 22-й минуте, но Дмитрий Щербак не реализовал пенальти.

И все же «Полтава» смогла уйти от поражения. На 52-й минуте Денис Галенков сравнял счет. Больше голов зрители, посетившие стадион в Черновцах, не увидели.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 19 апреля

«Буковина» – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Тищенко, 11 – Галенков, 52.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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