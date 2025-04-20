3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина

3 футболиста каталонской «Барселоны» настроены против главного тренера команды Ханси Флика.

По информации издания El Nacional, речь идет об Экторе Форте, Ансу Фати и Ферране Торресе. Они считают, что коуч несправедливо ограничивает их игровую практику.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Ансу Фати 9 поединков и так же 0 результативных действий. Ферран Торрес забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 40 играх.

Ранее сообщалось, что Ханси Флик требует у «Барселоны» подписать Джонатана Та.