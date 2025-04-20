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  4. 3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Испания
20 апреля 2025, 17:38 |
491
0

3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина

Ферран Торрес, Ансу Фати и Эктор Форт недовольны количеством игровой практики

20 апреля 2025, 17:38 |
491
0
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

3 футболиста каталонской «Барселоны» настроены против главного тренера команды Ханси Флика.

По информации издания El Nacional, речь идет об Экторе Форте, Ансу Фати и Ферране Торресе. Они считают, что коуч несправедливо ограничивает их игровую практику.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Ансу Фати 9 поединков и так же 0 результативных действий. Ферран Торрес забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 40 играх.

Ранее сообщалось, что Ханси Флик требует у «Барселоны» подписать Джонатана Та.

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Эктор Форт Ферран Торрес Ансу Фати Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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