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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
21.04.2025 21:00 - : -
Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия
20 апреля 2025, 18:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:21
39
0

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч начнется 21 апреля в 21:00 по Киеву.

20 апреля 2025, 18:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:21
39
0
Аль-Иттихад – Аль-Иттифак. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
ФК Аль-Иттихад. Карим Бензема

В понедельник, 21 апреля состоится матч 29-го раунда чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Иттифаком». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Аль-Иттихад

Очень мощный сезон проводит команда Джидды. После 28 игр она занимает 1-е место в чемпионате и имеет в своем активе 65 очков, а отрыв от «Аль-Хиляля», который на 2-й позиции, составляет 4 очка. Также клуб уже вышел в финал Кубка Короля, где 9 мая сыграет против Аль-Кадисии. В международных турнирах коллектив не участвовал.

Аль-Иттифак

Не так все хорошо у другого участника противостояния. На данный момент клуб с 40 очками находится на 7-м месте в лиге, и имеет лишь математические шансы на попадание в азиатскую лигу чемпионов в следующем сезоне, ведь отрыв до 3-й позиции составляет 17 очков. В Кубке чемпионов Персидского залива команда вылетела в полуфинале, а Кубок Короля покинула еще после 1/8 из-за поражения «Аль-Жабалена» из Дивизиона 1.

Личные встречи

В последних 5 матчах между командами 2 победы одержал «Аль-Иттихад», в 1 игре выиграл «Аль-Иттифак», а еще 2 поединка завершились вничью. Противостояние в 1-м круге завершилось разгромной победой «желто-черных» со счетом 4:0, они смогли отомстить за позорный проигрыш 5:0 в 31 туре чемпионата в сезоне 2023/24.

Интересные факты

  • В последних 18 матчах во всех турнирах «Аль-Иттихад» лишь раз смог сохранить ворота сухими. Произошло это в матче против «Аль-Орубы» 10 апреля.
  • В последних 5 матчах «Аль-Иттифак» одержал лишь 1 выигрыш – минимальная победа над «Аль-Риядом» в прошлом туре благодаря пенальти Витинью.
  • «Аль-Иттихад» имеет лучшую статистику в домашних матчах чемпионата этого сезона - 40 очков в 14 матчах.

Возможные стартовые составы

Аль-Иттихад: Аль-Махашех – Кадеш, Перейра, Аль-Амри, Аль-Сагур – Фабиньо, Канте – Эрнандес, Ауар, Диаби – Бензема

Аль-Иттифак: Родак – Коста, Хатеб, Гендри, Юсеф – Медран, Аль-Малки – Экамби, Витинью, Грей – Вейналдум

Прогноз

За 6 матчей до завершения сезона «Аль-Иттихад» должен особо сконцентрироваться, чтобы завоевать чемпионство, ведь «Аль-Хиляль» дышит прямо в спину и готов воспользоваться осечкой конкурентов. Учитывая не очень хорошую форму Аль-Иттифака и фактор домашних стен у желто-черного клуба, я поставлю именно на их победу с форой -1 и коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Аль-Иттихад
21 апреля 2025 -
21:00
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад с форой -1 1.63 Сделать ставку

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Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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