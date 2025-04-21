Поражение Шахтера, разгром от Динамо, Ворскла может остаться без тренера

«Динамо» в киевском дерби разгромило «Оболонь». «Александрия» без проблем одолела на выезде «Ворсклу». А вот «Шахтер» неожиданно проиграл «Колосу». После этой игры отставание «горняков» от динамовцев – целых десять очков, а от александрийцев – четыре. Юрий Вернидуб во главе «Кривбасса» разгромил свою бывшую команду – «Зарю».

Дубль тура

Албанский легионер «Александрии» Цара отметился первым забитым мячом за «горожан». А затем – сразу вторым. Благодаря удачным и результативным действиям Теди в конце первой половины встречи против «Ворсклы» его команда в итоге одержала уверенную победу – 3:1.





Слухи тура

«Ворскла» опять проиграла. В этот раз «Александрии». И после четвертой подряд «баранки» уверенно обосновалась среди аутсайдеров. После очередного фиаско полтавской команды поползли слухи о скорой отставке ее тренера. Юрий Максимов на сей счет сказал следующее: «Нужно принимать решение. Может, что-нибудь поменяется. Пообщаюсь с руководством и приму решение».

Стандарт тура

Под занавес первой половины встречи против «Оболони» динамовцы на левом фланге атаки получили право на штрафной удар. Можно было пробить по воротам, но вместо этого «бело-синие» очень классно разыграли мяч. Дубинчак сыграл в короткий пас с Буяльским, после чего мяч был доставлен к Ярмоленко, который шикарным ударом слета вонзил мяч в правый от голкипера угол ворот. Поздравить Ярмоленко с забитым мячом на поле выбежал даже наставник «бело-синих» Александр Шовковский.

Рекорд тура

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота «Оболони», стал для него 113-м в чемпионатах Украины. Все свои мячи Андрей Николаевич забил за киевскую команду. По числу забитых мячей за «Динамо» Ярмоленко сравнялся с лучшим голеадором «бело-синих» – нынешним тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

«Слияние» тура

От львовского дерби осталось одно название. После решения двух львовских клубов – «Руха» и «Карпат» – в дальнейшем выступать под одним «флагом», то есть, «слиться», очный поединок между ними превратился если и не в формальность, то в будничность. «Старшие», то есть «Карпаты», не имели даже малейших проблем в матче против «младших», то есть «Руха». Вряд ли этот «цирк» кому-то был слишком интересным.

Подарок тура

В день матча против «Левого берега» главному тренеру «Полесья» Имаду Ашуру исполнилось 37 лет. В качестве подарка подопечные хотели преподнесли наставнику победу, но получилось немного иначе. Нет, галстук не подарили. Обошлись ничьей.

Комбинация тура

«Полесье» сравняло счет в игре против «Левого берега» после классной комбинации. Бабенко обыгрался с Гуцуляком, после чего Алексей очень точной и красивой передачей вернул мяч капитану. Руслан зряче отдал мяч под удар Крушинскому, которому оставалось лишь подставить ногу под мяч.

Сенсация тура

Действующий чемпион на «Арене Львов» принимал команду из нижней части таблицы – «Колос». И неожиданно проиграл. Под занавес первого тайма гости вели 2:0 после ударов Ррапая и Цурикова. За минуту до конца первого тайма полузащитник «горняков» Марлон один гол отквитал. Казалось, что во второй части поединка номинальные хозяева проявят характер и дожмут оппонента. Но не тут-то было. За пять минут до конца основного времени матча Велетень забил третий гол «Колоса». На пятой добавленной минуте Кевин, реализовав пенальти, засветил надежду для команды Марино Пушича. Но уже через две минуты Боливар, забив четвертый гол, закрыл игру. И теперь «горняки» могут забыть не только о чемпионской короне, но и, скорее всего, о втором месте.

Голы тура

Очень красиво был открыт счет в игре «Шахтера» и «Колоса». Полузащитник ковалевской команды Ррапай на 26-й минуте игры решился на удар издали. И у албанца получилось! Мяч залетел в нижний угол ворот Фесюна.

Красивый мяч забил в ворота «Вереса» полузащитник «Черноморца» Янаков. На восьмой минуте поединка Денис укротил непростой мяч на левом углу штрафной площади хозяев, финтом убрал оппонента и практически с линии штрафной площади закрутил мяч в дальний угол. Футбольный снаряд угодил в стойку, а от нее залетел в ворота.

Герой тура

Настоящим кошмаром для «Шахтера» в матче против «Колоса» стал молодой полузащитник «аграриев» Велетень. На счету Владислава – один забитый мяч (третий для «Колоса» в этом матче) и сразу три (!) результативные передачи.

ФК Колос. Владислав Велетень разрывал оборону соперника

ВАР тура

Теперь понятно, почему наши футболисты (да и болельщики) не любят ВАР. Да потому, что наши арбитры, отвечающие за работу «телевизора», уж слишком медлительны. К примеру, эпизод с взятием ворот «Колоса» полузащитником «Шахтера» Бондаренко «варовцы» просматривали почти десять (!) минут. В итоге гол не засчитали.

Еще более показательный момент случился в игре «Кривбасса» и «Зари». На 83 минуте поединка Ндомбази забил третий гол в ворота луганской команды. А через три минуты Твердохлиб довел счет до неприличного – 4:0. Однако в конце игры гол Ндомбази из-за вмешательства ВАР был отменен. Якобы из-за офсайда.

Слова тура

После проигранного матча «Колосу» главный тренер «Шахтера» Марино Пушич свою ответственность за неудачу переложил на плечи судей: «Мы создали достаточно моментов, но наши проблемы с реализацией и решения судей повлияло на все. Такие решения арбитров разочаровывают, и это влияет на игроков на решающей части сезона. Теперь нужно перезагрузиться и идти дальше. У нас еще как минимум есть полуфинал Кубка Украины».

Нули тура

Какая игра – таков и результат. Невзрачный поединок в Александрии, где встречались «Ингулец» и ЛНЗ, завершился нулевой ничьей. Не блещущие положительными результатами команды, не мудрствуя лукаво, во главу угла поставили синицу в руке. И ее удержали.

Праздник тура

Матч «Вереса» и «Черноморца» припал аккурат на Пасху. И команды решили оригинально разыграть стороны поля и мяч. Вместо обычного жребия капитаны команд состязались в битве пасхальных яиц. Затем команды обменялись пасхальными корзинками. И лишь потом арбитр начал поединок.

Символическая сборная тура