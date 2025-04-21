Экс-игрок Реала набросился на судью и получил две желтые за пару секунд

21 апреля состоялся матч 17-го тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Леон» и «Монтеррей». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

На 9-й минуте полузащитник Фимбрес вывел свою команду вперед, а во втором тайме Деосса установил окончательный счет. В составе «Монтеррея» с первых минут на поле вышел защитник Серхио Рамос. Он не сумел отметиться результативными действиями, но заработал желтую карточку и был заменен на 75-й минуте.

Настоящим антигероем этой встречи стал бывший футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес , который проводит в Мексике первый сезон в составе «Леона». В одном из эпизодов судья не зафиксировал нарушение правил против полузащитника.

Хамесу это очень не понравилось и он принялся в грубой форме высказывать арбитру свои претензии, пытался его толкнуть и никак не мог успокоиться. Оттащить футболиста не могли даже одноклубники. Рефери в течении нескольких секунд показал две желтые и попросил Родригеса покинуть поле.

Чемпионат Мексики, 17-й тур. 21 апреля

Леон – Монтеррей – 0:2

Голы: Фимбрес, 9, Деосса, 53

Удаление: Хамес Родригес, 69 (Леон, вторая желтая)

Видеообзор матча:

ВИДЕО. Удаление Хамеса Родригеса: