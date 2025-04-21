Экс-игрок Реала набросился на судью и получил две желтые за пару секунд
Хамес Родригес не сумел сдержать эмоции во время матча «Леона» и «Монтеррея»
21 апреля состоялся матч 17-го тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Леон» и «Монтеррей». Гости одолели соперника со счетом 2:0.
На 9-й минуте полузащитник Фимбрес вывел свою команду вперед, а во втором тайме Деосса установил окончательный счет. В составе «Монтеррея» с первых минут на поле вышел защитник Серхио Рамос. Он не сумел отметиться результативными действиями, но заработал желтую карточку и был заменен на 75-й минуте.
Настоящим антигероем этой встречи стал бывший футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес , который проводит в Мексике первый сезон в составе «Леона». В одном из эпизодов судья не зафиксировал нарушение правил против полузащитника.
Хамесу это очень не понравилось и он принялся в грубой форме высказывать арбитру свои претензии, пытался его толкнуть и никак не мог успокоиться. Оттащить футболиста не могли даже одноклубники. Рефери в течении нескольких секунд показал две желтые и попросил Родригеса покинуть поле.
Чемпионат Мексики, 17-й тур. 21 апреля
Леон – Монтеррей – 0:2
Голы: Фимбрес, 9, Деосса, 53
Удаление: Хамес Родригес, 69 (Леон, вторая желтая)
Видеообзор матча:
ВИДЕО. Удаление Хамеса Родригеса:
James Rodríguez le GRITÓ EN LA CARA al árbitro a modo protesta por una supuesta infracción de Sergio Ramos y recibió DOS AMARILLAS en 5 segundos.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2025
INSÓLITA expulsión del ‘10’ de León en la Liga MX.
😳🇲🇽 pic.twitter.com/dYUevhtrtm
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