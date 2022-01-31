Он не перейдет в ЛАСК. Коноплянка останется в Шахтере до лета

Игорь Цыганык рассказал о ситуации с трансфером хавбека «Шахтера»

  • 31.01.2022 23:59
  • 874 просмотра
  • 2 комментария
Он не перейдет в ЛАСК. Коноплянка останется в Шахтере до лета
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Футболист журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки:

«Думаю, что Коноплянка никуда не перейдет. У него еще полгода контракт, и ему придется работать с «Шахтером».

У Де Дзерби нет на него планов. В Европе сегодня последний трансферный день, и я не знаю, что может произойти за буквально несколько часов.

Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в «Шахтере» до конца».

Ранее сообщалось о серьезном интересе к Коноплянке со стороны австрийского клуба ЛАСК.

Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Энди Мир, 01.02.2022 00:40
    +2
    Он уже такую будку разъел ,что его ни в один нормальный клуб не возьмут, тем более с его неадекватными запросами по зарплате.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 01.02.2022 00:27
    -3
    если не гонят из команды - значит нужен.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности