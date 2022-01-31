Он не перейдет в ЛАСК. Коноплянка останется в Шахтере до лета

Футболист журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки:
«Думаю, что Коноплянка никуда не перейдет. У него еще полгода контракт, и ему придется работать с «Шахтером».
У Де Дзерби нет на него планов. В Европе сегодня последний трансферный день, и я не знаю, что может произойти за буквально несколько часов.
Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в «Шахтере» до конца».
Ранее сообщалось о серьезном интересе к Коноплянке со стороны австрийского клуба ЛАСК.
Источник — Циганик LIVE
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