Он не перейдет в ЛАСК. Коноплянка останется в Шахтере до лета

Футболист журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки:

«Думаю, что Коноплянка никуда не перейдет. У него еще полгода контракт, и ему придется работать с «Шахтером».

У Де Дзерби нет на него планов. В Европе сегодня последний трансферный день, и я не знаю, что может произойти за буквально несколько часов.

Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в «Шахтере» до конца».

Ранее сообщалось о серьезном интересе к Коноплянке со стороны австрийского клуба ЛАСК.