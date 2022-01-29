Коноплянка выбрал новый клуб. Но трансфер задерживается

32-летний украинский левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка хочет продолжить карьеру в ЛАСКе. Но трансфер задерживается по вине австрийского клуба.

«Евгений Коноплянка выбрал ЛАСК в качестве своего нового клуба. В начале недели стороны договорились о контракте на полтора года. Но по вине австрийского клуба трансфер задерживается.

Мяч на стороне ЛАСКа, который должен в ближайшие дни закрыть трансфер. В противном случае Конопляка вернется к варианту с турецкой Суперлигой, где ему предлагают зарплату на 200 тысяч больше.

Также уладил с «Шахтером» беспрепятственное расторжение контракта, хотя юридически пока этого не сделал», — пишет канал BurBuzz.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что Евгений может продолжить карьеру в «Днепре-1», но украинский клуб отказался от такого развития событий.