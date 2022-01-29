Коноплянка выбрал новый клуб. Но трансфер задерживается

Украинский футболист «Шахтера» хочет продолжить карьеру в Австрии

  • 29.01.2022 17:53
  • 5363 просмотра
  • 3 комментария
Коноплянка выбрал новый клуб. Но трансфер задерживается
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка хочет продолжить карьеру в ЛАСКе. Но трансфер задерживается по вине австрийского клуба.

«Евгений Коноплянка выбрал ЛАСК в качестве своего нового клуба. В начале недели стороны договорились о контракте на полтора года. Но по вине австрийского клуба трансфер задерживается.

Мяч на стороне ЛАСКа, который должен в ближайшие дни закрыть трансфер. В противном случае Конопляка вернется к варианту с турецкой Суперлигой, где ему предлагают зарплату на 200 тысяч больше.

Также уладил с «Шахтером» беспрепятственное расторжение контракта, хотя юридически пока этого не сделал», — пишет канал BurBuzz.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что Евгений может продолжить карьеру в «Днепре-1», но украинский клуб отказался от такого развития событий.

Источник — Telegram

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    leccinum
    online
    leccinum, 29.01.2022 18:33
    +3
    а в ЛАСКе хоть знают, что Жека решил их осчастливить?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.01.2022 18:42
    0
    leccinum, 29.01.2022 18:33
    а в ЛАСКе хоть знают, что Жека решил их осчастливить?
    после прочтения здесь этой новости - уже готовятся к встрече
    Ссылка
    ua-goahead
    ua-goahead, 29.01.2022 18:40
    0
    leccinum, 29.01.2022 18:33
    а в ЛАСКе хоть знают, что Жека решил их осчастливить?
    Отож. Буде хоч про що писати найближчим часом
    Ссылка
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