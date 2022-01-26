Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером

Украинский футболист продолжит карьеру в Австрии или Турции

  • 26.01.2022 15:46
  • 5214 просмотров
  • 32 комментария
Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с донецким клубом.

Футболист продолжит карьеру в австрийской бундеслиге или турецкой Суперлиге, пишет украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.

Австрийский ЛАСК гарантирует украинцу место в основном составе. Это для Коноплянки — наиболее важное. Его главная цель — вернуться в сборную Украины.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что Евгений может продолжить карьеру в «Днепре-1», но украинский клуб отказался от такого развития событий.

Источник — Telegram

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 26.01.2022 16:50
    +5
    Frank Piter, 26.01.2022 16:44
    Бро, как думаешь сможет наше Динамо удержаться в топ-3 по окончанию этого сезона?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
    Frank Piter, 26.01.2022 17:04
    +4
    FunnyCat_____, 26.01.2022 16:57
    Тимофеючка, у тебя фетиш такой , сначала написать , а потом само му себе ответить с других аккаунтов ?
    Жека, это я Серый из Яготына, забыл чтоль?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 17:00
    +4
    LFC, 26.01.2022 16:59
    Админы вы докажите что он у вас не на зарплате - ато баны раздавать за слово крот и уборщик это круто но тут реальные оскорбления от полоумного маразматика и вторые сутки безнаказанность.
    Пернатый шкурин ,хватит жалобные записки писать!
    Тебя в детстве не учили крысой быть не хорошо
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 16:58
    +4
    FunnyCat_____, 26.01.2022 16:57
    Тимофеючка, у тебя фетиш такой , сначала написать , а потом само му себе ответить с других аккаунтов ?
    Шнырь,тебя долбит весь сайт
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 26.01.2022 16:28 (изменен)
    +4
    FunnyCat_____, 26.01.2022 16:28
    У вас такие - легенды
    Даже Шахтер U19 по серьёзней себе соперников выбирает с МТК играет ,не ну динамо нравиться играть с ноунеймами Люксембурга и двориками Испании ,значит это ваш уровень
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 17:08 (изменен)
    +3
    Kak Tak, 26.01.2022 16:28
    Даже Шахтер U19 по серьёзней себе соперников выбирает с МТК играет ,не ну динамо нравиться играть с ноунеймами Люксембурга и двориками Испании ,значит это ваш уровень
    Их уровень - Петропавловск Борщевой. 0:2
    https://sc-chayka.com.ua/
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 16:51
    +3
    Frank Piter, 26.01.2022 16:44
    Бро, как думаешь сможет наше Динамо удержаться в топ-3 по окончанию этого сезона?
    С шкуриным в этом сезоне конечно да
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 26.01.2022 17:19 (изменен)
    +2
    adidas77, 26.01.2022 17:15
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    Написала землеройка, клуб которого поставляет рашистам пачками, украинских футболистов!
    Хозяин которого сдал украинский город и региона рашистским оккупантам.
    Ты попутало немного по поводу зрады!
    Динамо самый сепарский клуб в Украине.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 16:54 (изменен)
    +2
    Kak Tak, 26.01.2022 16:28
    Даже Шахтер U19 по серьёзней себе соперников выбирает с МТК играет ,не ну динамо нравиться играть с ноунеймами Люксембурга и двориками Испании ,значит это ваш уровень
    Динамо - Чайка (Борщаговка) 0:2 было 2020 год.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
    Frank Piter, 26.01.2022 16:37
    +2
    Спасибо за игру, Жека
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.01.2022 17:15
    +1
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 17:08
    Их уровень - Петропавловск Борщевой. 0:2
    https://sc-chayka.com.ua/
    Вахтёр Иванов, а чего ты утром убежал от темы ультрас ?
    Как там с Агробизнесом сыграли официальный матч , кстати ?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 17:15
    +1
    Kak Tak, 26.01.2022 17:12
    Вот это конечно дк упало в грязь лицом.Как так ?
    Нормас.
    Лаврентий Похилевич в «Сказании о населённых местностях Киевской губернии» (1864 год) пишет: «село в 12-ти верстах от Киева, на старой почтовой дороге в м. Белогородку, а от села Белич в 3 верстах. Жителей обоего пола: православных 755, евреев 12.
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 26.01.2022 17:12 (изменен)
    +1
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 17:08
    Их уровень - Петропавловск Борщевой. 0:2
    https://sc-chayka.com.ua/
    Вот это конечно дк упало в грязь лицом.Как так ?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 26.01.2022 17:05
    +1
    Почему не на родную Кировоградщину, и в Ингулец?
    Ссылка
    NM16071
    online
    NM16071, 26.01.2022 16:15
    +1
    І хай залишається легендою. Лише не беріть будь ласка, до збірної.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 17:24 (изменен)
    0
    adidas77, 26.01.2022 17:18
    Я тоже диву даюсь, что сейчас позволяют делать ржавым тролям на этом сайте, с их десятками клонами аккаунтами.
    Превратили нормальный сайт в помойку.
    Киприот,жалуйся дальше тебе за это платят
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.01.2022 17:14
    0
    Frank Piter, 26.01.2022 17:04
    Жека, это я Серый из Яготына, забыл чтоль?

    Олежик , иди температуру померяй
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 26.01.2022 17:04
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 26.01.2022 17:00
    Пернатый шкурин ,хватит жалобные записки писать!
    Тебя в детстве не учили крысой быть не хорошо
    У нас кто за динамо все крысы.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 26.01.2022 16:37
    0
    Грати??? Це вже давно не про нього
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 26.01.2022 16:36
    0
    Уметь надо .. не играть пару лет , зато карьеру не заканчивать , а продолжать зарабатывать !)
    Ссылка
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