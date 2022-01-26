Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером

32-летний украинский левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с донецким клубом.
Футболист продолжит карьеру в австрийской бундеслиге или турецкой Суперлиге, пишет украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.
Австрийский ЛАСК гарантирует украинцу место в основном составе. Это для Коноплянки — наиболее важное. Его главная цель — вернуться в сборную Украины.
Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.
Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.
Ранее сообщалось, что Евгений может продолжить карьеру в «Днепре-1», но украинский клуб отказался от такого развития событий.
Источник — Telegram
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Тебя в детстве не учили крысой быть не хорошо
https://sc-chayka.com.ua/
Написала землеройка, клуб которого поставляет рашистам пачками, украинских футболистов!
Хозяин которого сдал украинский город и региона рашистским оккупантам.
Ты попутало немного по поводу зрады!
https://sc-chayka.com.ua/
Как там с Агробизнесом сыграли официальный матч , кстати ?
Лаврентий Похилевич в «Сказании о населённых местностях Киевской губернии» (1864 год) пишет: «село в 12-ти верстах от Киева, на старой почтовой дороге в м. Белогородку, а от села Белич в 3 верстах. Жителей обоего пола: православных 755, евреев 12.
https://sc-chayka.com.ua/
Превратили нормальный сайт в помойку.
Олежик , иди температуру померяй
Тебя в детстве не учили крысой быть не хорошо
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