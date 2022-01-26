Источник: Коноплянка в ближайшие дни разорвет контракт с Шахтером

32-летний украинский левый вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с донецким клубом.

Футболист продолжит карьеру в австрийской бундеслиге или турецкой Суперлиге, пишет украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.

Австрийский ЛАСК гарантирует украинцу место в основном составе. Это для Коноплянки — наиболее важное. Его главная цель — вернуться в сборную Украины.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что Евгений может продолжить карьеру в «Днепре-1», но украинский клуб отказался от такого развития событий.