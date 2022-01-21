«У нас другие приоритеты». Директор Днепра-1 оценил ситуацию Коноплянки

Директор «Днепра-1» Андрей Русол закрыл вопрос с возможным переходом хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки в состав команды.
«Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, у нас другой вектор развития. Думаю, Евгений еще покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты».
«Красивая история возвращения? Возможно, со временем, но не сейчас», - сказал Русол.
Ранее возможность перехода Коноплянки оценил тренер команды Игор Йовичевич.
Источник — СК Днепр-1
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Зачем зажравшийся дормоед.
Зачем зажравшийся дормоед.
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