«У нас другие приоритеты». Директор Днепра-1 оценил ситуацию Коноплянки

Директор «Днепра-1» Андрей Русол закрыл вопрос с возможным переходом хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки в состав команды.

«Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, у нас другой вектор развития. Думаю, Евгений еще покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты».

«Красивая история возвращения? Возможно, со временем, но не сейчас», - сказал Русол.

Ранее возможность перехода Коноплянки оценил тренер команды Игор Йовичевич.