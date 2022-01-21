«У нас другие приоритеты». Директор Днепра-1 оценил ситуацию Коноплянки

Андрей Русол отрицает интерес к Коноплянке

  • 21.01.2022 16:31
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  • 3 комментария
«У нас другие приоритеты». Директор Днепра-1 оценил ситуацию Коноплянки
© shakhtar.com

Директор «Днепра-1» Андрей Русол закрыл вопрос с возможным переходом хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки в состав команды.

«Сейчас мы не рассматриваем кандидатуру Коноплянки, у нас другой вектор развития. Думаю, Евгений еще покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты».

«Красивая история возвращения? Возможно, со временем, но не сейчас», - сказал Русол.

Ранее возможность перехода Коноплянки оценил тренер команды Игор Йовичевич.

Источник — СК Днепр-1

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dominik
    Dominik, 21.01.2022 16:36
    +3
    И это правильно!!!
    Зачем зажравшийся дормоед.
    Ссылка
    karimj
    online
    karimj, 21.01.2022 16:41
    +2
    Dominik, 21.01.2022 16:36
    И это правильно!!!
    Зачем зажравшийся дормоед.
    Він тільки внесе розлад в команду.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 21.01.2022 16:43
    +1
    Ждем Коноплянку в Агробизнесе.
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