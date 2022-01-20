Йовичевич оценил возможный переход Коноплянки в Днепр-1

Минусов очень много

  • 20.01.2022 21:05
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Йовичевич оценил возможный переход Коноплянки в Днепр-1
© shakhtar.com

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич признает талант Евгения Коноплянки, однако указывает на возможные минусы такого перехода.

«Всегда есть плюсы и минусы. Всем хочется усилить состав, и мы не исключение. Талант Коноплянки всем известен. Да, отсутствует игровая практика уже даже несколько лет. Это минус».

«Но игрок очень качественный. Однако мы должен видеть и его зарплату, и статус, и мотивацию. Очень много разных аспектов. Нужно оставаться в своих рамках», - сказал Йовичевич.

Ранее стало известно, что «Шахтер» готов отпустить хавбека за полгода до истечения контракта, но «Днепр-1» не планирует подписывать Коноплянку, так как он не входит в текущие планы по развитию клуба.

Главным препятствием называют требования игрока по зарплате.

Источник — ПроФутбол

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