Источник: Днепр-1 не планирует подписывать Коноплянку

По информации ua.tribuna, «Днепр-1» уже не рассматривает возможность подписания хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки.

Клуб не готов пойти на риски, связанные с 32-летним игроком. Коноплянка не вписывается в текущую стратегию развития клуба, а также подвержен травмам.

В нынешнем сезоне УПЛ Евгений не провел ни одного матча, а «Шахтер» готов расстаться с игроком, чей контракт завершается летом 2022 года.

Коноплянка не поехал на сбор команды в Турцию.