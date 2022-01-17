Источник: Днепр-1 не планирует подписывать Коноплянку

По информации ua.tribuna, «Днепр-1» уже не рассматривает возможность подписания хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки.
Клуб не готов пойти на риски, связанные с 32-летним игроком. Коноплянка не вписывается в текущую стратегию развития клуба, а также подвержен травмам.
В нынешнем сезоне УПЛ Евгений не провел ни одного матча, а «Шахтер» готов расстаться с игроком, чей контракт завершается летом 2022 года.
Коноплянка не поехал на сбор команды в Турцию.
Источник — Трибуна
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