Источник: Днепр-1 не планирует подписывать Коноплянку

Клуб не готов идти на риски

  • 17.01.2022 13:45
  • 1311 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: Днепр-1 не планирует подписывать Коноплянку
© shakhtar.com

По информации ua.tribuna, «Днепр-1» уже не рассматривает возможность подписания хавбека «Шахтера» Евгения Коноплянки.

Клуб не готов пойти на риски, связанные с 32-летним игроком. Коноплянка не вписывается в текущую стратегию развития клуба, а также подвержен травмам.

В нынешнем сезоне УПЛ Евгений не провел ни одного матча, а «Шахтер» готов расстаться с игроком, чей контракт завершается летом 2022 года.

Коноплянка не поехал на сбор команды в Турцию.

Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 17.01.2022 14:07
    +4
    Face Control, 17.01.2022 13:47
    Такой великий игрок как Коно найдёт себе клуб.
    Такой великий как шахтер?
    Минай думаю возьмет за бесплатно
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 14:01
    +4
    Так с шахтёра у украинцев, в 90% случаев, одна дорожка - в Мариуполь
    Поедет усилить претендента на первую лигу
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 17.01.2022 14:28
    0
    Igor Krasnenko, 17.01.2022 14:07
    Такой великий как шахтер?
    Минай думаю возьмет за бесплатно
    Тут головне питання, чи хоче він сам далі грати в футбол? Ось і все....
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 17.01.2022 13:55
    -1
    Пусть идёт к ослу оманскому, они выступают в одном жанре.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 13:47
    -8
    Такой великий игрок как Коно найдёт себе клуб.
    Ссылка
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