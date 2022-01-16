Источник: Коноплянка готов на сокращение зарплаты ради перехода в Днепр-1

Вингер донецкого «Шахтера» ведет переговоры с клубом УПЛ

  • 16.01.2022 16:19
  • 1964 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Коноплянка готов на сокращение зарплаты ради перехода в Днепр-1
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка намерен сменить клуб этой зимой. Хавбек не входит в планы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

«Днепр-1» может подписать Коноплянку, сообщает Transfermarkt. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода.

Коноплянка действительно рассматривается руководством «Днепра-1». Переговоры проходят в активной фазе. Поэтому Коноплянка может перейти в «Днепр-1» еще до закрытия трансферного окна. При этом футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с «Днепром-1» продолжительный контракт.

В случае наличия договоренности между футболистом и «Днепром-1», «Шахтер», вполне вероятно, будет готов будет отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за оставшиеся полгода контракта.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 16.01.2022 16:49
    +1
    Значит Жека ещё хочет что-то доказать себе и другим что он ещё моГёт. Я бы хотел что-бы он перешёл в ДНЕПР1 и может быть за пол сезона пяток голов забил. Всё зависит от него.
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    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 16:29
    -1
    Наилучший вариант
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