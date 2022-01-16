Источник: Коноплянка готов на сокращение зарплаты ради перехода в Днепр-1

32-летний украинский вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка намерен сменить клуб этой зимой. Хавбек не входит в планы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.

«Днепр-1» может подписать Коноплянку, сообщает Transfermarkt. Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода.

Коноплянка действительно рассматривается руководством «Днепра-1». Переговоры проходят в активной фазе. Поэтому Коноплянка может перейти в «Днепр-1» еще до закрытия трансферного окна. При этом футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с «Днепром-1» продолжительный контракт.

В случае наличия договоренности между футболистом и «Днепром-1», «Шахтер», вполне вероятно, будет готов будет отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за оставшиеся полгода контракта.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.