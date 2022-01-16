Стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в СК «Днепр-1».
Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста.
Напомним, вингер «Шахтера» не полетел с «горняками» на сборы в Турцию и занимается поисками нового клуба.
Коноплянка выступает за «Шахтер» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке». В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего 2 матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.
Евгений играл за «Днепр» с 2006 по 2015 год и дошел с клубом до финала Лиги Европы 2014/15, после чего уехал играть за испанскую «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы 2015/16.
Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость трансфера футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,5 млн.
Источник — Transfermarkt
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