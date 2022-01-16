Стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

«Днепр-1» интересовался по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста

  • 16.01.2022 15:40
  • 3199 просмотров
  • 13 комментариев
Стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в СК «Днепр-1».

Стороны уже контактировали по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста.

Напомним, вингер «Шахтера» не полетел с «горняками» на сборы в Турцию и занимается поисками нового клуба.

Коноплянка выступает за «Шахтер» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке». В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего 2 матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Евгений играл за «Днепр» с 2006 по 2015 год и дошел с клубом до финала Лиги Европы 2014/15, после чего уехал играть за испанскую «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы 2015/16.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость трансфера футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,5 млн.

Источник — Transfermarkt

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pop Pop
    Pop Pop, 16.01.2022 16:16
    +2
    Саша Денисов, 16.01.2022 16:07
    Коноплянка только ослабит Днепр-1
    Зато в FIFA на PS рубится клёво))
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 16.01.2022 16:03
    +1
    Думаю Коно и Днепр-1 сейчас едва ли усилит. Слишком долгий простой, а он еще до всех этих травм начал заметно сдавать в игре.
    Ссылка
    Makc _ krot
    online
    Makc _ krot, 16.01.2022 16:19
    0
    Face Control, 16.01.2022 16:17
    О, я ждал тебя, это кто будет решать, ты что ли? Самой не смешно? И самое главное, что это у тебя за ава такая? Это какой-то клуб футбольный?
    этот клюб говорят В любительской лиги играет в Днепре на какой-то район
    Ссылка
    Makc _ krot
    online
    Makc _ krot, 16.01.2022 16:18
    -1
    Pop Pop, 16.01.2022 16:16
    Зато в FIFA на PS рубится клёво))
    Откуда Сашке шпроту знать ,у него денди ещё 8 битная та катриджи на 999999 игр с Марио
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 16.01.2022 16:13
    -1
    Face Control, 16.01.2022 15:47
    Норм, а в Шахтёр Довбика и по рукам.
    Через 10 лет жди его в восточной Барселоне
    Ссылка
    Саша Денисов
    Саша Денисов, 16.01.2022 15:58
    -1
    Face Control, 16.01.2022 15:47
    Норм, а в Шахтёр Довбика и по рукам.
    Довбик не негр. Ты в Керчи этого не знал?
    Ссылка
    Саша Денисов
    Саша Денисов, 16.01.2022 16:07
    -2
    Коноплянка только ослабит Днепр-1
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 16:17
    -3
    Aleks04, 16.01.2022 16:13
    Через 10 лет жди его в восточной Барселоне
    О, я ждал тебя, это кто будет решать, ты что ли? Самой не смешно? И самое главное, что это у тебя за ава такая? Это какой-то клуб футбольный?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:52
    -3
    В любом случае Жене удачи, толковый футболист, правда травмы дали о себе знать, к сожалению. У него всё получится.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:59
    -4
    Саша Денисов, 16.01.2022 15:58
    Довбик не негр. Ты в Керчи этого не знал?
    Ты ещё кто такая? Уж кого-кого, а тебя точно никто спрашивать не будет.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 15:45
    -4
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 16.01.2022 15:47
    -5
    Ингулец, Кривбасс или Металлург Зп.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:47
    -10
    Норм, а в Шахтёр Довбика и по рукам.
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