Источник: Коноплянка ищет новый клуб

Украинский вингер «Шахтера» не полетел с «горняками» на сбор в Турцию

  • 16.01.2022 12:58
  • 3117 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: Коноплянка ищет новый клуб
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

32-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка не полетел с донецкой командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщили в «Шахтере», футболист сейчас ищет новый клуб.

«Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба», — заявили в донецком клубе.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Источник — Трибуна

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Викторович
    Сергей Викторович, 16.01.2022 13:19
    +6
    Коноплянка ищет новый клуб... Ночной ?
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 13:14
    +4
    В Минай
    Ссылка
    MarinPekar
    MarinPekar, 16.01.2022 13:25
    +3
    Думаю він поїде в Туреччину або ще в якійсь "грошовиті" країни, Динамо, Металісту і Дніпро він не потрібний , а інші українські команди його ЗП непотягнуть
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 16.01.2022 13:20
    +3
    Днепру он нахер не нужен при наличии двух левых вингеров, перспективных Назаренко и Билла, плюс ещё один ожидается в это межсезонье. Думаю Жека будет играть в Турции
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 16.01.2022 13:16 (изменен)
    +3
    zzg77, 16.01.2022 13:07
    В Минай к Селезнёву бить рекорды!!!
    Два пішоходи на полі? Там одного недорекордсмена вистачає.
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 16.01.2022 13:07
    +3
    В Минай к Селезнёву бить рекорды!!!
    Ссылка
    kaprizlink
    online
    kaprizlink, 16.01.2022 13:24
    +2
    Ориентировочная цена 1,5 ляма... Я в шоке
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 13:18
    +2
    Карьеру просрал..... Уже т не важно куда он пойдет...(ИМХО) Для меня уже нет такого игрока как он..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.01.2022 13:54 (изменен)
    0
    Арендупль? Вдохновить молодёжь кротов
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 13:21
    0
    Сергей Викторович, 16.01.2022 13:19
    Коноплянка ищет новый клуб... Ночной ?
    Нужно создавать канал на ютубе.. И Делать всякие челенжеры .. )0 Если что Миля научит..
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 13:20
    0
    Makc _ krot, 16.01.2022 13:16
    Если правда это ,спасибо за все ,можно в Металлист ну или Днепр 1ну Днепр 1 зп точно не потянет ты ещё последнего слова своего не сказал,удачи
    Он не нужен таким клубам как Днипро и Металл... Футбол уже не его.. Что разьве мячи подавать..
    Ссылка
    Makc _ krot
    Makc _ krot, 16.01.2022 13:16 (изменен)
    0
    Если правда это ,спасибо за все ,можно в Металлист ну или Днепр 1ну Днепр 1 зп точно не потянет ты ещё последнего слова своего не сказал,удачи
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 16.01.2022 13:13
    -4
    Дніпро 1
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