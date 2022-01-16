Источник: Коноплянка ищет новый клуб

32-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка не полетел с донецкой командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщили в «Шахтере», футболист сейчас ищет новый клуб.

«Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба», — заявили в донецком клубе.

Коноплянка защищает цвета «Шахтера» с сентября 2019 года после перехода из немецкого «Шальке» за €1,8 миллиона. В текущем сезоне Евгений провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.