ФОТО. С Нересом, Винисиусом и Фариной. Шахтер отправился в Турцию

В воскресенье, 16 января, донецкий «Шахтер» вылетел в Турцию для проведения учебно-тренировочного сбора.

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов, включая новичков команды — 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса, которого «Шахтер» купил у «Аякса», и 17-летнего бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса, чей переход из «Интернасьонала» был согласован еще минувшим летом. Также на сбор полетел 18-летний украинский защитник «Шахтера» Марьян Фарина.

Сергей Кривцов и Манор Соломон пропустят эту часть подготовки ко второй части сезона из-за травм.

Сбор «Шахтера» в Турции продлится с 16 января по 2 февраля. За это время «горняки» проведут три товарищеских матча: против «Вольфсберга» (24 января), «Шахтера» из Солигорска (28 января) и «Црвены Звезды» (31 января).