ФОТО. С Нересом, Винисиусом и Фариной. Шахтер отправился в Турцию

В воскресенье, 16 января, донецкий «Шахтер» вылетел в Турцию для проведения учебно-тренировочного сбора.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов, включая новичков команды — 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса, которого «Шахтер» купил у «Аякса», и 17-летнего бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса, чей переход из «Интернасьонала» был согласован еще минувшим летом. Также на сбор полетел 18-летний украинский защитник «Шахтера» Марьян Фарина.
Сергей Кривцов и Манор Соломон пропустят эту часть подготовки ко второй части сезона из-за травм.
Сбор «Шахтера» в Турции продлится с 16 января по 2 февраля. За это время «горняки» проведут три товарищеских матча: против «Вольфсберга» (24 января), «Шахтера» из Солигорска (28 января) и «Црвены Звезды» (31 января).
⚒ ФК «Шахтер»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2022
└ 📂 Зимние сборы – 2022
└ 📂 Список футболистов pic.twitter.com/9yl0RAtsOS
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Селезень в Минай должен приехать на день позже, причина - технические вопросы.
У Коно также что-то с техникой?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.