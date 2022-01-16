ФОТО. С Нересом, Винисиусом и Фариной. Шахтер отправился в Турцию

Сергей Кривцов и Манор Соломон пропустят учебно-тренировочный сбор из-за травм

  • 16.01.2022 11:16
  • 2614 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. С Нересом, Винисиусом и Фариной. Шахтер отправился в Турцию
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 16 января, донецкий «Шахтер» вылетел в Турцию для проведения учебно-тренировочного сбора.

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов, включая новичков команды — 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса, которого «Шахтер» купил у «Аякса», и 17-летнего бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса, чей переход из «Интернасьонала» был согласован еще минувшим летом. Также на сбор полетел 18-летний украинский защитник «Шахтера» Марьян Фарина.

Сергей Кривцов и Манор Соломон пропустят эту часть подготовки ко второй части сезона из-за травм.

Сбор «Шахтера» в Турции продлится с 16 января по 2 февраля. За это время «горняки» проведут три товарищеских матча: против «Вольфсберга» (24 января), «Шахтера» из Солигорска (28 января) и «Црвены Звезды» (31 января).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.01.2022 12:11
    0
    Коноплянка где?
    Селезень в Минай должен приехать на день позже, причина - технические вопросы.
    У Коно также что-то с техникой?
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 12:22
    -1
    Андрій Машко, 16.01.2022 12:18
    А де Манор Соломон?
    Не вписывается в коллектив. Он белый... Это шутка... Сломался еврейчик
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 16.01.2022 12:18
    -1
    А де Манор Соломон?
    Ссылка
    Ретро Футбол
    online
    Ретро Футбол, 16.01.2022 11:54
    -2
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 11:53
    -2
    Ссылка
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