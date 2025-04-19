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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
21.04.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
19 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:06
41
0

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:06
41
0
Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

К матчу с «Ноттингем Форест» «Тоттенхэм» подходит в отличном настроении. Команда в четверг, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:0 победила «Айнтрахт» и по сумме двух поединков прошла в полуфинал турнира. До трофея рукой подать и «Тоттенхэм» приложит все усилия для достижения успеха. Ведь победитель Лиги Европы получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А через чемпионат «Тоттенхэму» в ЛЧ не пробиться. Команда занимает в турнирной таблице АПЛ 15 место. В предыдущем туре «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (2:4).

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» немного забуксовал. После побед над «Манчестер Сити» (1:0), «Ипсвичем» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0), команда потерпела два поражения. «Ноттингем Форест» проиграл набравшей ход «Астон Вилле» (1:2) и «Эвертону» (0:1). В матче с «Эвертоном» «Ноттингем Форест» пропустил решающий мяч на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте. Из-за этих неудач «Ноттингем Форест» пропустил вперед «Ньюкасл» и перед началом тура занимал в турнирной таблице четвертое место.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 1:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Тоттенхэм» выиграл четыре.

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,06 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,69 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Порро, ван де Вен, Ромеро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хын Мин, Соланке, Джонсон.
  • «Ноттингем Форест»: Селс, Морено, Уильямс, Мурило, Миленкович, Андерсон, Домингес, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Силва, Вуд.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,40.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
21 апреля 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Тотол больше 3,5 2,40 Сделать ставку
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Тоттенхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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