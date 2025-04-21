Лесники рвутся в Лигу чемпионов. Тоттенхем уступил Ноттингему в матче АПЛ

21 апреля в Лондоне прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Гости быстро вышли вперед – на 6-й минуте Элиот Андерсон открыл счет. На 17-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество «Ноттингема».

Эта победа позволила Ноттингему подняться на третье место в турнирной таблице, укрепив свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

АПЛ. 33-й тур, 22 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Ришарлисон, 87 – Элиот Андерсон, 6, Крис Вуд, 17

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