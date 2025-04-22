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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
21.04.2025 22:00 – FT 1 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
22 апреля 2025, 02:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:32
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Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» проводят очень плохой сезон.

22 апреля 2025, 02:25 | Обновлено 22 апреля 2025, 02:32
41
0
Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля в Лондоне состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Уже в начале игры у хозяев поля возникли проблемы. "Ноттингем" забил на 6-й и 17-й минутах.

Всю вторую половину «лесники» очень хорошо отыграли в обороне, пропустив один мяч под занавес матча.

«Ноттингем» снова вышел на третье место. Что же касается «Тоттенхэма», то команда не вылетит из АПЛ, но 16 место радости не вызывает.

ОПЛ. 33-й тур, 22 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Ришарлисон, 87 – Элиот Андерсон, 6, Крис Вуд, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
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Тоттенхэм Ноттингем Форест Ришарлисон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Крис Вуд Эллиот Андерсон видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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