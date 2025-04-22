Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча

21 апреля в Лондоне состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Уже в начале игры у хозяев поля возникли проблемы. "Ноттингем" забил на 6-й и 17-й минутах.

Всю вторую половину «лесники» очень хорошо отыграли в обороне, пропустив один мяч под занавес матча.

«Ноттингем» снова вышел на третье место. Что же касается «Тоттенхэма», то команда не вылетит из АПЛ, но 16 место радости не вызывает.

ОПЛ. 33-й тур, 22 апреля

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Ришарлисон, 87 – Элиот Андерсон, 6, Крис Вуд, 17

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