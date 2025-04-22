Тоттенхэм – Ноттингем – 1:2. Падение Лондона. Видео голов и обзор матча
«Шпоры» проводят очень плохой сезон.
21 апреля в Лондоне состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.
Уже в начале игры у хозяев поля возникли проблемы. "Ноттингем" забил на 6-й и 17-й минутах.
Всю вторую половину «лесники» очень хорошо отыграли в обороне, пропустив один мяч под занавес матча.
«Ноттингем» снова вышел на третье место. Что же касается «Тоттенхэма», то команда не вылетит из АПЛ, но 16 место радости не вызывает.
ОПЛ. 33-й тур, 22 апреля
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 1:2
Голы: Ришарлисон, 87 – Элиот Андерсон, 6, Крис Вуд, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
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