Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 22:00 поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги.
В понедельник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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