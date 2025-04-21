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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
21.04.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2025, 09:48 |
31
0

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 22:00 поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги.

21 апреля 2025, 09:48 |
31
0
Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест
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Тоттенхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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