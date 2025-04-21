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Кубок Украины
21 апреля 2025, 13:43 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:50
365
1

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины

21 апреля 2025, 13:43 | Обновлено 21 апреля 2025, 13:50
365
1
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
ФК Полесье

23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины.

Полесье в Житомире принимает гранда украинского футбола – Шахтер Донецк – в борьбе за выход в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторую путевку разыграют Буковина Черновцы и киевское Динамо (в 16:00 во Львове).

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер

Видеотрансляция доступна на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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serhiy
Приймає гранда ))). Полісся не згодиться з такою трактовкою ! ))
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