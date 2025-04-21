Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины
23 апреля в 18:00 будет проведен матч 1/2 финала Кубка Украины.
Полесье в Житомире принимает гранда украинского футбола – Шахтер Донецк – в борьбе за выход в финал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторую путевку разыграют Буковина Черновцы и киевское Динамо (в 16:00 во Львове).
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Видеотрансляция доступна на YouTube
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