Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Оболонью» во всех четырех встречах в УПЛ (мячи 14-3).

Бело-синие, одержавшие 15-ю крупную победу под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 13, ЕК – 2), становятся авторами 30-го разгрома сезона-2024/25.

Динамовцы празднуют 4-ю викторию подряд (мячи 9-0).

Общая беспроигрышная серия подопечных Александра Шовковского достигает 27 матчей (+21=6), а домашняя – 24-х (+20=4).

«Динамо» забивает в общем 10 игр кряду, а в родных стенах – 11.

Бело-синие продлевают свою сухую серию до 441-й минуты.

Динамовцы реализовывают 15-й пенальти подряд.

Владислав Ванат 5-й раз поражает ворота «Оболони», а Андрей Ярмоленко – 3-й.

Андрей Ярмоленко забивает 113-й мяч в чемпионатах Украины и повторяет клубный рекорд Сергея Реброва.

Виталий Буяльский забивает 80-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 64, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14) и, обойдя Виктора Леоненко, выходит на 8-е место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.

Андрей Ярмоленко, обойдя Сергея Реброва, становится новым рекордсменом УПЛ по числу мячей, забитых в апреле – 21.

Андрей Ярмоленко выходит в единоличные лидеры сезона по числу победных голов – 5.

«Оболонь» терпит 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.

«Пивовары» устанавливают личный рекорд, обходясь без ничьих 6 игр кряду (+2-4).

Сергей Шищенко проводит 30-й матч в чемпионатах Украины (+11=7-12, 25-40), в том числе 20-й во главе «Оболони» (+6=5-9, 12-26).

«Шахтер» прерывает домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 12 игр (+10=2). Последний раз оранжево-черные уступали гостям 12 августа 2024 года - 0:1 с «Полесьем».

Горняки забивают на своем поле 13 матчей подряд.

3-й раз поражает ворота «колосков» Кевин. При этом его гол оказывается 100-м, пропущенным ковалевцами при Руслане Костышине.

«Колос» впервые берет верх над «Шахтером», в 12 предыдущих встречах с которым довольствовался всего одним очком.

«Колос» устанавливает личный рекорд, одержав третью кряду победу в гостях (мячи 9-2).

70-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Руслан Костышин (+26=15-29, 85-100).

Андрей Цуриков, ставший автором 10-го гола ковалевцев в баталиях с горняками, забивает 25-й мяч в карьере (ЧУ - 24, КУ - 1).

«Колос» забивает, а «Шахтер» пропускает самый поздний гол в УПЛ. Автором этих двух достижений становится венесуэлец Джованни Боливар, на 90+7-й минуте поразивший ворота оранжево-черных.

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Ворсклой» (мячи 5-1).

ФК Александрия. Теди Цара

Теди Цара становится автором 25-го дубля александрийцев, в том числе 5-го в поединках с полтавчанами.

Кирилл Ковалец, который 5-й раз поразил ворота бело-зеленых, забивает 30-й мяч в карьере (ЧУ – 29, КУ – 1).

Кирилл Ковалец забивает 25-й мяч в УПЛ в рядах черно-желто-зеленых, повторяя клубный рекорд Максима Третьякова.

«Ворскла» терпит 4-е поражение кряду (мячи 2-8).

Полтавчане продлевают домашнюю безвыигрышную серию до 8 матчей (=2-6) и бьют личный антирекорд 27-летней давности.

Завершаются сухие домашние серии «Карпат» и Якова Кинарейкина, которые составили соответственно 828 и 545 минут. Последний раз зелено-белые пропускали в родных стенах 28 сентября 2024 года – 1:3 с «Полесьем», а Кинарейкин – 20 августа 2023-го в поединке «Днепра-1», чьи ряды он тогда защищал, с «Оболонью» – 1:2.

Мяч, забитый Брунинью, оказывается 150-м, пропущенным «Рухом» в элитном дивизионе.

«Левый берег» прерывает два своих сериала: проигрышный – из 3-х матчей и безголевой – на 322-й минуте.

200-й поединок в украинской карьере проводит капитан «Полесья» Руслан Бабенко (ЧУ – 173, КУ – 10, ЕК – 17).

«Кривбасс», третий раз разгромив «Зарю», становится автором 1200-й крупной победы в истории УПЛ.

Криворожцы празднуют 40-ю викторию в элитном дивизионе под руководством Юрия Вернидуба.

Артур Микитишин забивает 40-й мяч бело-красно-черных в баталиях с черно-бело-красными.

Хорват Ян Юрчец становится 400-м игроком, задействованным «Кривбассом» в чемпионатах Украины.

Младен Бартулович терпит 10-е поражение в 20-м матче в УПЛ во главе «Зари».

Мяч, забитый Егором Твердохлебом, оказывается 550-м, пропущенным луганчанами на чужих полях.

«Ингулец» подписывает 30-ю мировую в элитном дивизионе.

50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Василий Кобин (+7=16-27, 35-80).

ЛНЗ 20-й раз обходится без голов в УПЛ, а «Ингулец» – на своем поле.

«Верес» одерживает 3-ю победу подряд дома (мячи 9-3), а «Черноморец» терпит 5-е кряду поражение в гостях (мячи 2-11).

Красно-черные обновляют личный рекорд, продлив домашнюю голевую серию до 10 игр.

Руслан Степанюк забивает 45-й мяч в карьере (ЧУ - 35, КУ - 8, ЕК - 2), а Виталий Дахновский – 11-й в УПЛ, повторяя клубный рекорд Александра Паляницы и Николая Гайдучика.

Общая безничейная серия «Черноморца» достигает 14 игр (+2-12), а гостевая - 10 (+1-9).

Мяч, забитый Виталием Дахновским, становится 1000-м, пропущенным одесситами в чемпионатах Украины.

«Моряки» пропускают 602-й мяч на чужих полях и на 2 гола перекрывают антирекорд УПЛ, принадлежавший «Карпатам».

«Черноморец» поднимает планку личного «рекорда», пропуская на выезде 28 игр подряд.

Денис Янаков на 310-й минуте прерывает безголевую гостевую серию сине-черных.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Валерий Лучкевич («Динамо»), 100-й – Денис Антюх («Заря») и Владислав Приймак («Оболонь»), 50-й – Жордан, 1-й – Андрей Маткевич (оба – «Заря»), Тимофей Сухарь («Колос») и Ян Юрчец («Кривбасс»).

35-й мяч в УПЛ забивает Руслан Степанюк, 10-й – Денис Янаков, 5-й – Владислав Велетень, Артур Микитишин и Евгений Пастух, 1-й – Аринальдо Ррапай, Теди Цара (оба – в 8-й игре), Игор Невес (в 25-й) и Дмитрий Семенов (в 27-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Александр Романчук («Кривбасс»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Теди Цара (в 8-м матче).

Артур Микитишин становится автором 450-го гола сезона-2024/25, а Кевин забивает 250-й мяч хозяев.

3-ю игру подряд поражает ворота соперников Андрей Ярмоленко.

5-й пенальти из 5 реализовывает Владислав Ванат, 2-й из 2-х – Кевин.

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Паламарчук.

1-ю красную карточку в УПЛ получают Яков Башич (в 37-й игре) и Ростислав Лях (в 74-й).

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Францис Момо (ЛНЗ).

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр Александр Соловьян, 10-й – Сергей Задиран.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ