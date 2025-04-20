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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
21.04.2025 18:55 - : -
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
20 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:39
97
0

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч начнется 21 апреля в 18:55 по киевскому времени

20 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:39
97
0
Аль-Хиляль – Аль-Шабаб. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В понедельник, 21 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Шабабом». Матч начнется в 18.55 по Киеву.

Аль-Хиляль

Очень уверенный сезон проводит «голубая волна». В саудовской лиге за 6 матчей до завершения команда находится на 2-м месте и имеет на счету 61 балл, а отрыв в 1-ю позицию, на которой расположился «Аль-Иттихад» составляет 4 очка. В азиатской Лиге чемпионов клуб уже через 4 дня сыграет с корейским «Гвангю» в рамках четвертьфинала, однако не все так хорошо в Кубке Короля – коллектив вылетел в ¼ после поражения в серии пенальти против «Аль-Иттихада».

Аль-Шабаб

Несколько иначе обстоят дела у другого столичного клуба – на данный момент «Аль-Шабаб» занимает 6-е место в чемпионате и имеет в своем активе 50 очков. Расстояние до 3-й позиции, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов, составляет уже 7 очков, поэтому, скорее всего, мы не увидим этот коллектив на международной арене следующего года. В кубке коллектив потерпел поражение в полуфинале от того же «Аль-Иттихада», а в интернациональных турнирах не участвовал вообще.

Личные встречи

В последних 5 матчах почти полная доминация «Аль-Хиляля» – 4 победы «голубых» и 1 выигрыш «белых львов». Правда, эта победа «Аль-Шабаба» состоялась уже более двух лет назад в апрельском матче лиги сезона 2022/23. Матч первого круга завершился волевой победой действующего чемпиона благодаря дублю Сергея Милинковича-Савича.

Интересные факты

  • «Аль-Хиляль» забил 77 голов в чемпионате этого сезона - лучший показатель среди всех команд. «Аль-Иттихад», который по этому показателю находится на 2-м месте, имеет на 14 голов меньше.
  • В последних 10 матчах «Аль-Шабаб» открывал счет 8 раз. Не удалось этого сделать только в поединке против «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахдуда» (тогда игра завершилась со счетом 0:0).
  • В 14 матчах лиги этого сезона «Аль-Хиляль» завоевал 34 очка – лучший показатель только у «Аль-Иттихада».

Возможные стартовые составы

Аль-Хиляль: Боно – Аль-Харби, Тамбакти, Кулибали, Канселу – Малком, Милинкович-Савич, Цезарь, Невиш – Митрович, Аль-Давсари

Аль-Шабаб: Аль-Муяоф – Леандрвью, Худт, Аль-Швирек, Аль-Тани – Аль-Ювайр, Камара, Гуанка – Карраско, Хамдалла, Поденсе

Прогноз

«Аль-Хиляль» еще не отчаялся на выигрыш титула, поэтому имеет особую мотивацию побеждать. Я поставлю их на выигрыш с форой -1 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
21 апреля 2025 -
18:55
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Хиляль с форой -1 1.6 Сделать ставку

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Аль-Хиляль Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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