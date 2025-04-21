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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
21.04.2025 18:55 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
21 апреля 2025, 21:09 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:49
946
0

Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб. Бущана снова нет

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии

21 апреля 2025, 21:09 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:49
946
0
Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб. Бущана снова нет
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб (2:2) и ухудшил свои шансы на чемпионство.

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб в третий раз подряд. Причина – на лимит легионеров в заявке (6 игроков)

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (62), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (51).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 21 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Милинкович-Савич, 31, Салим Аль-Давсари, 46 – Поденсе, 7, Аль-Шривех, 68

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Шабаб Георгий Бущан Сергей Милинкович-Савич Салим Аль-Давсари
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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