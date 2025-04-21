Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб. Бущана снова нет

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб (2:2) и ухудшил свои шансы на чемпионство.

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб в третий раз подряд. Причина – на лимит легионеров в заявке (6 игроков)

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (62), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (51).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 21 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Милинкович-Савич, 31, Салим Аль-Давсари, 46 – Поденсе, 7, Аль-Шривех, 68

Турнирная таблица