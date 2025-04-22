Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2. Тащил бы Бущан? Видео голов и обзор

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В первом тайме гости забили на 7-й минуте, но на 31-й минуте пропустили. Для игроков "Аль-Хиляля" было очень важно не потерять очки, чтобы не отпустить "Аль-Иттихад" в чемпионской борьбе.

Второй тайм начался сразу с гола хозяев поля, но удержать преимущество они не смогли.

В итоге матч завершился со счётом 2:2. Позже "Аль-Иттихад" свой матч выиграл, чем приблизился к чемпионству.

"Аль-Хиляль" отстает от первой строчки на 6 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур, 21 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Милинкович-Савич, 31, Салим Аль-Давсари, 46 – Поденсе, 7, Аль-Шривех, 68

Видео голов и очков матча