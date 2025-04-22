Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2. Тащил бы Бущан? Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
21.04.2025 18:55 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 апреля 2025, 04:30 |
41
0

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2. Тащил бы Бущан? Видео голов и обзор

Украинский голкипер не попал в состав из-за лимита легионеров

22 апреля 2025, 04:30 |
41
0
Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2. Тащил бы Бущан? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В первом тайме гости забили на 7-й минуте, но на 31-й минуте пропустили. Для игроков "Аль-Хиляля" было очень важно не потерять очки, чтобы не отпустить "Аль-Иттихад" в чемпионской борьбе.

Второй тайм начался сразу с гола хозяев поля, но удержать преимущество они не смогли.

В итоге матч завершился со счётом 2:2. Позже "Аль-Иттихад" свой матч выиграл, чем приблизился к чемпионству.

"Аль-Хиляль" отстает от первой строчки на 6 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур, 21 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Милинкович-Савич, 31, Салим Аль-Давсари, 46 – Поденсе, 7, Аль-Шривех, 68

Видео голов и очков матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Аль Швирех (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
По теме:
С голом Бензема. Аль-Иттихад одержал победу над Аль-Иттифак
Аль-Хиляль потерял очки в матче против команды Аль-Шабаб. Бущана снова нет
Дамак – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Шабаб Георгий Бущан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22 апреля 2025, 01:38 0
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»

Бельгиец отреагировал на гол Вальверде в ворота «Атлетика»

ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Теннис | 21 апреля 2025, 19:45 4
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко

Алена забрала заслуженные трофей и машину, а Арина «и так может себе позволить»

Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Бокс | 21.04.2025, 03:26
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21.04.2025, 14:25
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
21.04.2025, 07:51
Теннис
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на Эль-Классико в финале Кубка
21.04.2025, 07:55 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем